צה"ל הודיע בצהריים (ראשון) כי בפעילות משותפת עם המשטרה ושב"כ, סוכלה תשתית של חמאס, ואותרה רקטה במבצע בכפר עקאבה בצפון בקעת הירדן.

במהלך הפעילות אותרה רקטה ללא משגר והיא הושמדה באופן מיידי.

במהלך המבצע, כוחות הביטחון עצרו תשתית טרור שמנתה עשרה מחבלים של חמאס, שפעלו לקידום מתווי טרור נגד אזרחי מדינת ישראל.

בנוסף, לאחר תחקור, אחד המחבלים חשף מיקום בו הוסתרו אמצעי לחימה, בהם נשק מסוג M16 וחומרי נפץ רבים לטובת ייצור מטענים, שהושמדו גם הם מיידית בשטח.

"כוחות הביטחון ימשיכו לפעול ביוזמה ובהתקפיות לסיכול טרור ברחבי אוגדת יהודה ושומרון לשמירה על ביטחון התושבים במרחב ואזרחי מדינת ישראל", נמסר מטעם הצבא.