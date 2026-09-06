שינויים ברשימת ישראל ביתנו לקראת הבחירות: עו"ד בתיה כהנא דרור הודיעה היום (ראשון) על פרישתה מהמפלגה, לאחר כחמש שנים שבהן הייתה חלק ממנה.

במקביל דווח ב-ynet כי ראש עיריית גבעת שמואל יוסי ברודני לא ישובץ ברשימת המפלגה לכנסת.

כהנא דרור וברודני מזוהים שניהם עם הציונות הדתית. ברודני אף מונה לראש מטה הציונות הדתית בישראל ביתנו, אך על פי הדיווח לא יהיה חלק מרשימת המפלגה בבחירות הקרובות.

בהודעת הפרישה שלה לא פירטה כהנא דרור את הסיבות להחלטה, אך הבהירה כי בכוונתה להמשיך בפעילות ציבורית ופוליטית. "היום אני מסכמת תקופה משמעותית של עשייה במסגרת מפלגת ישראל ביתנו, ופני לאתגרים הבאים", מסרה.

כהנא דרור הוסיפה, "אמשיך בשליחות שמלווה אותי כל חיי: המאבק על דמותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית וליברלית, עם יותר יהדות ופחות כפייה". לדבריה, היא מתכוונת להמשיך לעסוק בסוגיות דת ומדינה ולהביא לזירה הציבורית והפוליטית את ניסיונה בתחום.

את הודעתה חתמה בתודה על התקופה במפלגה ובאיחולים להמשך הדרך, "אני מודה על הדרך המשותפת, ומאחלת הצלחה לכל הפועלים למען החלפת השלטון, גיוס חרדים, ושילובם בחברה הישראלית".

כהנא דרור הצטרפה לישראל ביתנו בינואר 2021 והוצבה אז במקום ה-12 ברשימת המפלגה. לקראת הבחירות לכנסת ה-25 קודמה למקום השמיני ברשימה.