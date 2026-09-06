משרד הבריאות עדכן הערב (ראשון) את המלצותיו לרחצה בכינרת בעקבות אימות מקרה נוסף של תחלואה באמבה הנדירה Naegleria fowleri.

המקרה הנוכחי הוא הרביעי שאובחן בישראל מאז שנת 2022, ובמרכזו ילד כבן 9 המאושפז במצב קשה בבית החולים רמב"ם.

הילד לקה בדלקת מוחית והוא מורדם ומונשם בטיפול נמרץ. דגימה שנשלחה למעבדות משרד הבריאות איששה את החשד כי חלה כתוצאה מהאמבה, ובחקירה האפידמיולוגית נמצא כי רחץ בחוף כורסי בכינרת כשבוע לפני אשפוזו.

לאחר הערכת מצב מקצועית הודיע משרד הבריאות על עדכון ההמלצות לציבור. במשרד מדגישים כי מדובר במחלה נדירה מאוד, אך קשה ומסכנת חיים, המתפתחת במהירות ושיעור התמותה ממנה גבוה מאוד.

ההדבקה מתרחשת כאשר מים המכילים את האמבה חודרים דרך האף, ומשם היא עלולה להגיע למוח. במשרד הבריאות מבהירים כי לא ניתן להידבק משתיית המים וכי המחלה אינה עוברת מאדם לאדם.

האמבה מצויה בעיקר במקורות מים מתוקים וחמים, והסיכון עשוי לעלות ככל שטמפרטורת המים עולה. בשל חומרת המחלה, במשרד ממליצים לנקוט אמצעי זהירות גם כאשר הסיכון להדבקה נמוך.

בעת רחצה בכינרת ממליץ משרד הבריאות לצמצם ככל האפשר את חדירת המים לאף ולהשתמש באטם אף מתאים. עוד מומלץ להימנע ככל האפשר מצלילה, מקפיצה למים ומהכנסת הראש מתחת למים, וכן מפעילות שבה מים נכנסים לאף בלחץ.

המלצה נוספת היא להימנע מחפירה או מערבול של קרקעית המים במקומות רדודים. לדברי משרד הבריאות, אמצעי הזהירות הללו תואמים את ההמלצות המקובלות בעולם לצמצום הסיכון לתחלואה מהאמבה.

במשרד ממליצים גם להציב בחופי הכינרת שילוט ברור ונגיש שיציג למתרחצים את המידע על הסיכון ואת אמצעי הזהירות. לצד זאת הובהר כי דיגום נקודתי של המים לאמבה אינו יכול לקבוע אם מקווה מים טבעי בטוח לרחצה.

הסיבה לכך היא שהאמבה עשויה להימצא באופן לא אחיד במים ובקרקעית, וריכוזה יכול להשתנות ממקום למקום ומזמן לזמן. לפיכך, הערכת הסיכון מתבססת על מכלול המידע האפידמיולוגי והסביבתי ולא על דגימה בודדת.

Naegleria fowleri היא אמבה חד-תאית החיה באופן טבעי במקורות מים מתוקים. במקרים נדירים ביותר היא עלולה לגרום למחלה המכונה Primary Amebic Meningoencephalitis (PAM), דלקת קשה ומהירה של המוח וקרומי המוח.

מאז שנת 2022 אובחנו בישראל ארבעה מקרי תחלואה באמבה. המקרה הראשון אובחן ב-2022, וביולי 2024 אובחנו שני מקרים נוספים, שבחקירה האפידמיולוגית נמצא כי לשני החולים הייתה חשיפה משותפת לפארק המים בחוף גיא באזור הכינרת.

המקרה הרביעי הוא המקרה הנוכחי של הילד בן התשע. בעולם דווחו בספרות המדעית פחות מ-500 מקרי תחלואה, ובארצות הברית, שבה מתקיים מעקב רב-שנים אחר המחלה, תועדו 167 מקרים בין השנים 1962 ל-2024.

משרד הבריאות מבהיר כי אין צורך לפנות לבדיקה רפואית רק בשל רחצה בכינרת, כל עוד לא הופיעו תסמינים. לאחר רחצה או חשיפה למקווה מים מתוקים יש לפנות בדחיפות לטיפול רפואי אם מופיעים חום, כאב ראש משמעותי, בחילות או הקאות.

יש לפנות בדחיפות במיוחד במקרה של קשיון עורף, בלבול, ישנוניות חריגה, פרכוסים או שינוי במצב ההכרה. בעת הפנייה לקבלת טיפול רפואי ממליץ המשרד לציין בפני הצוות המטפל את החשיפה למקווה המים.