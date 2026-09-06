הלוויה לרבנית רבקה שפירא ע"ה

מאות בני אדם מלווים הערב (ראשון) למנוחות את הרבנית רבקה שפירא, ממייסדי מדרשת שובה ואלמנתו של הרב משה שפירא זצ"ל. מסע ההלוויה מתקיים בבית הכנסת ביישוב עפרה.

הרבנית שפירא, בתם של יפה והרב חיים שנור ז"ל, הקימה יחד עם בעלה את מדרשת שובה. לאורך השנים לימדה תורה והעמידה דורות של תלמידות ובתים.

הרבנית שפירא היא אמם של הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת רמת גן, הרב יצחק (איציק) שפירא, ראש ישיבת עוד יוסף חי ביצהר, ומתניה שפירא, סמנכ"ל מועצת יש"ע.

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בהודעת האבל של מדרשת שובה, שנפתחה בפסוק "עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון", נכתב, "בלב נשבר אנו מבכים את פטירתה של מורתנו הגדולה והאהובה, רבקה שפירא".

אנשי המדרשה התייחסו למפעל חייה המשותף עם בעלה, "הקימה יחד עם אישה, מו"ר הרב משה זצ"ל, את מדרשת שובה, העמידה דורות של תלמידות ובתים, ולימדה תורת חן וחסד".

את הודעת האבל חתמו במדרשה במילים, "איכה יהי עולם בלי ירח?". עוד הוסיפו, "בכאב גדול, בית מדרשת שובה, מ"ג מחזורי בוגרות המדרשה, וכל צוותי המלמדות והמלמדים".