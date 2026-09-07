חיל האוויר תקף הלילה (שני) בדרום לבנון מחסני אמצעי לחימה של חיזבאללה שבהם שהו גם מחבלים.

קודם לכן, פרסם הצבא התרעת פינוי לתושבי הכפר דיר א-זהראני שבאזור נבטיה בדרום לבנון.

"בעקבות ההפרה הבוטה של הפסקת האש, אחרי שחיזבאללה שיגר כטב"ם לעבר כוחות צה"ל, אנו נאלצים להגיב", נמסר. "על אזרחים באזור להתפנות מיד".

בהודעה שפרסמה דוברת צה"ל בערבית, סא"ל אלה ואויה, נמסר כי שוגר רחפן נפץ לעבר כוחות צה"ל, וכי בעקבות ההפרה "צה"ל נאלץ לפעול בעוצמה". ההתרעה כוונה למי שנמצאים במבנה המסומן באדום במפה שצורפה ובמבנים הסמוכים לו: "אתם נמצאים בסמוך למתקן חיזבאללה שצה"ל עומד לפעול נגדו".

עוד נמסר בהודעה כי על התושבים לפנות מיד את המבנים ולהתרחק מהם למרחק של 300 מטרים לפחות, וכי שהייה באזור "מסכנת את חייכם".

מדובר בתקרית שנייה בימים האחרונים. בסוף השבוע שעבר שיגרו מחבלי חיזבאללה רחפן נפץ נוסף לעבר לוחמי צה"ל.

בתגובה חיל האוויר תקף מחסני אמצעי לחימה שיועדו לשמש את מחבלי הארגון לתכנון והכוונת מתווי טרור לפגיעה בכוחות צה"ל במרחב הביטחוני.