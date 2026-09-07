משטרת מונטיסלו שבניו יורק עצרה אישה בת 33 בחשד שפרצה לשני בתי כנסת בעיר.

החשודה נעצרה בסביבות השעה 2:00 לפנות בוקר ביום חמישי, לאחר שתועדה במצלמות האבטחה נכנסת למבנה במושבת הבונגלו פיין נול יחד עם אדם נוסף.

השניים התעלמו מהוראת השוטרים לעצור ונמלטו, אך האישה נתפסה.

בנוסף, היא הואשמה בפריצה לבית כנסת אחר במונטיסלו שאירעה ביום שלישי, לאחר שתועדה במצלמות האבטחה.

החשודה שוחררה ללא ערבות בהתאם לחוקי מדינת ניו יורק, והמשטרה ממשיכה בחיפושים אחר החשוד הנוסף.

אירועים אלו מתרחשים על רקע עלייה רצופה בדיווחים על פשעי שנאה נגד יהודים. מנתוני משטרת ניו יורק שנחשפו לאחרונה עולה כי במהלך שמונת החודשים הראשונים של שנת 2026 נרשמו 425 פשעי שנאה, לעומת 367 מקרים בתקופה המקבילה אשתקד - נתון המגלם עלייה של 15.8 אחוזים.

עיקר העלייה בפשיעה מסוג זה מיוחסת לתקריות על רקע אנטישמי, אשר רשמו עלייה של שמונה אחוזים בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה ומהוות את רוב פשעי השנאה שנרשמו בעיר. זאת, בעוד שמגמת הפשיעה הכללית בעיר נמצאת בירידה של כ-6%.

תקריות אלו מצטרפות לשורת אירועים קשים נגד הקהילה היהודית שאירעו בתקופה האחרונה. בחודש שעבר פרץ אדם לבית כנסת במנהטן במהלך תפילות השבת, גרם נזק לרכוש ופצע את אחד המתפללים.

באירוע נוסף מחודש אוגוסט, שישה צעירים מקומיים תקפו לפי החשד גבר חרדי בשכונת בורו פארק ורגמו אותו באבנים, זאת בהמשך לאירוע מחודש יולי שבו נדקר גבר יהודי מחוץ לבית כנסת במהלך צום תשעה באב.