חמאס מפר פעם נוספת את הפסקת האש: כלי הנדסי של צה"ל עלה אתמול (ראשון) על מטען שהונח על ידי מחבלי חמאס במרחב הקו הצהוב בצפון הרצועה

לא היו נפגעים בקרב הלוחמים. צה"ל תקף בתגובה במהלך הלילה תשתיות טרור של הארגון.

דובר צה"ל הבהיר כי "מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חמאס. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

מדובר בפעם שנייה בימים האחרונים שחמאס מפר את הפסקת האש - לאחר שלפני מספר ימים, מחבלים ירו על כוח צה"ל בשטח הקו הצהוב בצפון הרצועה.

גם במקרה הזה צה"ל תקף תשתיות של חמאס באזור ממנו נורתה האש.