השחקנית ההוליוודית זוכת פרס האוסקר, סוזן סרנדון, טוענת כי היא אינה מתקבלת לתפקידים בסרטים חדשים עקב תמיכתה הפומבית בפלסטינים.

בנאום שנשאה בפסטיבל הסרטים של ונציה, שם היא מקדמת את סרטה האחרון "תא ההד", טענה סרנדון כי חלקים מסוימים בתעשיית הקולנוע מתנערים ממנה עקב תמיכתה בפלסטינים. "אני חושבת שהנרטיב השתנה לחלוטין מבחינת הרלוונטיות ההיסטורית של פלסטין והקשרים של הציונים עם אמריקה והפוליטיקה שלנו. זה היה גילוי גדול עבור אנשים כמה כסף ארה"ב נותנת לישראל. אף אחד לא באמת הבין את זה".

לאחר מכן טענה סרנדון בת ה-79, שזכתה בפרס האוסקר בשנת 1996, כי חלק מתעשיית הקולנוע עדיין מתעלמת ממנה ולא מוכנה לשכור את שירותיה כשחקנית, בגלל תמיכה הקולנית בפלסטינים. "נלקחו ממני סרטים לאחרונה כי יש סוכנויות שאומרות לאנשים לא להעסיק אותי. אבל זה מבנה הכוח. אני חושבת שבקרב אנשים, בוודאי ברמה בינלאומית, אני מרגישה רצויה".

בשנת 2023, זמן קצר לאחר הטבח בעוטף עזה, אמרה סרנדון במהלך עצרות תמיכה בפלסטינים כי "יש הרבה אנשים שפוחדים להיות יהודים בתקופה זו, ומקבלים טעימה איך זה מרגיש להיות מוסלמי במדינה הזאת". לאחר מכן הודיעה הסוכנות שייצגה אותה, UTA, כי היא מסיימת את הייצוג של השחקנית המפורסמת עקב הערותיה.