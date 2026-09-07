פקידת האו"ם האנטי-ישראלית פרנצ'סקה אלבנזה, קוראת לממשלת בריטניה להרחיב עוד יותר את החרם על סחר עם יהודה ושומרון, וממשיכה בהסתה נגד ישראל.

לאחר ההודעה של שר החוץ הבריטי, אד מיליבנד, כי בריטניה תאסור על סחר עם יהודה ושומרון ותמשיך לפעול נגד "ההגבלות המתמשכות על הסיוע לעזה", אמרה אלבנזה כי היא תומכת בצעד אך לטענה יש להרחיב אותו גם למוצרים נוספים כדי "להפסיק לממן את הכיבוש הישראלי".

בראיון ל"גרדיאן" הבריטי אמרה אלבנזה כי "איסור על סחורות מהתנחלויות הוא שינוי בעמדת ממשלת בריטניה וחשוב לחלוטין. איסור סחר עם התנחלויות יצטרך להיות חלק משינוי פרדיגמה אמיתי לסכסוך הישראלי-פלסטיני, שבסופו של דבר שואף ליישם את חוות הדעת המייעצת של בית הדין הבינלאומי לצדק בשנת 2024".

לאחר מכן קראה אלבנזה להרחיב את החרם על הסחר עם התנחלויות ולא להגביל אותו למוצרים כמו קוסמטיקה ומוצרי חקלאות בלבד "מכיוון שהם חלק קטן בלבד ממה שמקיים את הכיבוש, וחלק שישראל יכולה לספוג ללא קושי", לטענתה.