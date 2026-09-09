יוני בשיחה עם הרב יצחק נריה

במשך מעל לעשר שנים פועלת קרן "אחד לאחד" לאיתור ולחיזוק האברכים הבולטים ביותר בישיבות הציונות הדתית, במטרה לאפשר להם להתפתח ולהצמיח את שכבת ההנהגה התורנית של העתיד.

ראש ישיבת "תורה בציון" ויו"ר הקרן, הרב יצחק נריה, מסביר בראיון לערוץ 7 כי ההשקעה הכלכלית בלומדים המצטיינים חיונית בדיוק כמו הטיפוח המקובל במערכות מובילות אחרות בחברה, ומציין את גודל הסיפוק מההישגים המצטברים. "כשאתה מסתכל אחורי עשר שנים ורואה את הפירות זה מדהים. יש לנו עולם תורה מפואר, ואנחנו צריכים לשמוח ולהתפאר בו".

מחזיקים את לומדי התורה בדרך של כבוד. תרמו כאן>>>

מנגנון התמיכה הממוקד מבוסס על הגישה כי טיפוח מצוינות דורש משאבים, בין אם מדובר במסגרות צבאיות, במסלולים אקדמיים או במגזר הציבורי והכלכלי. ללא גב כלכלי מתאים, העומס הכלכלי הכבד והמלגות הבסיסיות עלולים להוביל גם את בעלי הכישרון הרב ביותר לנטוש את ספסלי הלימוד.

"לא יכול להיות שבעולם התורה לא נאתר את המצויינים ונתמוך בהם, כי אחרת הם פשוט יעזבו. אנחנו רוצים שאלה שבאמת מתאימים יישארו ללמוד, כי אנחנו חייבים שכבת הנהגה תורנית רצינית משלנו".

לצד ההיבט המבצעי של בניית מנהיגות, ההשתתפות הציבורית בהחזקת לומדי התורה מקבלת משמעות רוחנית עמוקה של שותפות ישירה.

החגים מציבים אתגר מורכב במיוחד עבור משפחות האברכים. בעוד שעובד בעל הכנסה חודשית קבועה יכול לתכנן את תקציבו מראש כדי לעמוד בהוצאות המרובות של חגי תשרי, אצל אברכים שמלגתם החודשית נעה בין 1,200 ל-1,800 שקלים ובמקומות מסוימים מגיעה ל-2,500 שקלים לכל היותר, התקופה הזו יוצרת עומס שעלול להביא לקריסה כלכלית. בהיעדר אפשרות לסיוע משפחתי מההורים בחלק מהמקרים, נדרשת עזרה אחרת כדי להבטיח את שמחת החג.

עיקרון יסוד מרכזי בפעילות הקרן הוא מתן הסיוע בדרך של כבוד והימנעות מוחלטת משיטות חלוקה הפוגעות ברגשות המקבלים.

מחזיקים את לומדי התורה בדרך של כבוד. תרמו כאן>>>

הרב נריה נזכר באירוע מעברו כראש ישיבה תיכונית, כאשר תלמיד נמנע מלחזור לביתו בחופשת הפסח עקב הבושה שחווה בעמידה בתורים לחלוקת מצרכים. הוא מדגיש את ההבדל התפיסתי בין מתן נדבות לבין הענקת מלגה מכובדת.

כדי לממש תפיסה זו, הקרן נמנעת מחלוקת סלי מזון ומעבירה תמיכה כספית ישירה אל חשבון הבנק של כל אברך. שמירה על כבודם של הלומדים נתפסת כחובה המכבדת את הנותנים עצמם. "בסופו של דבר, כשאתה מכבד את לומדי התורה, אתה מכובד יותר. אנחנו רוצים את הכל לעשות בדרך של כבוד וזו זכות שלנו".

הערכה זו זוכה להד חם בקרב האברכים ומשפחותיהם ברחבי הארץ, מהצפון ועד הדרום. "התארחתי פעם בבית של אברך, וראיתי שהם תלו על המקרר שלהם את המכתב שאני כותב לאברכים. זה ריגש אותי, כי אני תמיד מודה להם, שהם בעצם מחזיקים את העולם ומחזיקים את התורה. גם משרתים בצבא, גם שמים על שכמם את לימוד התורה וגם מעורבים בעם. האברכים נותנים בנו אמון, הם בונים עלינו שנוכל לסייע להם בדרך של כבוד. זה לא עזרה לנזקקים במובן ה'זול', אלא זכות להיות שותף בתמיכה בעמל תורה".

היושר והשקיפות של הלומדים באים לידי ביטוי ביוזמתם לדווח לקרן על כל הכנסה נוספת שהתקבלה, אפילו בסכומים קטנים, כדי לוודא אם הם עדיין זכאים לקבלת המלגה.

לקראת החגים, קורא הרב נריה לציבור הרחב להצטרף לעשייה, לקחת חלק במלגות ולסייע למשפחות האברכים לחגוג את החג בכבוד ובשמחה. "בבקשה, קחו חלק. היו שותפים במלגה לעמל תורה, לכבוד החג, שיוכל לחגוג את החג בכבוד ומתוך הרבה מאוד שמחה".

מחזיקים את לומדי התורה בדרך של כבוד. תרמו כאן>>>