חילופי נציגים צפויים בחסידות בעלזא: סגן שר התקשורת ישראל אייכלר צפוי לסיים את תפקידו כנציג החסידות לאחר שנים ארוכות בכנסת. מי שמיועד להחליפו הוא העסקן אליקים שטארק, המכהן כיום כיו"ר ועד הפועל של החסידות.

אייכלר משמש מאז שנת 2003, לסירוגין, כחבר כנסת וכנציג חסידות בעלזא ברשימת אגודת ישראל. כעת, לאחר תקופה ממושכת שבה ייצג את החסידות בכנסת, צפויה בעלזא להציב במקומו נציג חדש.

ההחלטה על המהלך התקבלה לפני כשבוע בהוראת האדמו"ר. על פי הסיכום, שטארק הוא שצפוי להיכנס לנעליו של אייכלר ולשמש כנציג החסידות.

לצד ההחלטה על החילופים, בחסידות נעשים מאמצים להביא לסיום כהונתו של אייכלר בצורה מכובדת. גורמים בבעלזא מציינים כי מבקשים להימנע מאופן ההתנהלות שנרשם בדגל התורה סביב הדחתם של משה גפני ואורי מקלב.

מוקדם יותר השבוע הודיע מנהיג הציבור הליטאי הרב דב לנדו באופן רשמי לגפני ולמקלב כי הם לא ישובצו ברשימת דגל התורה בבחירות הקרובות. במכתבים אישיים הודה להם הרב לנדו על פעילותם לאורך השנים, אך הודיע כי בשל הצורך בריענון השורות הם יעזבו את הכנסת ויפנו את מקומם לנציגים חדשים.

בהודעה מבית הרב לנדו נאמר כי הוא הודה לגפני ולמקלב "בחום על פעילותם בשנים האחרונות בציות מוחלט לגדולי ישראל". עוד צוין כי השניים ניהלו את המאבק על מעמדם של בני הישיבות "במסירות מצוינת לשבח לאורם של גדולי התורה".

לצד ההחלטה על סיום כהונתו של גפני בכנסת, ביקש ממנו הרב לנדו להמשיך בתפקידו כיו"ר התנועה הארצית של דגל התורה. גפני מכהן כחבר הכנסת במשך 38 שנים, מאז נבחר לראשונה למשכן.

ההודעה הרשמית הגיעה לאחר שבמהלך הערב מסרו גורמים בדגל התורה כי התקבלה הכרעה שלא לשבץ את גפני ומקלב ברשימה. השניים ניסו בימים שקדמו להודעה להיאבק בהחלטה להוציאם מהכנסת, אך המהלך קיבל אישור רשמי מבית הרב לנדו.

חבר הכנסת יעקב אשר צפוי לעמוד בראש דגל התורה במקום גפני. אשר הוא איש אמונו של עסקן המפלגה דוד שפירא, וגורמים בדגל התורה טוענים כי שפירא עומד מאחורי המהלך להחלפת גפני ומקלב.

בבתיהם של הרבנים הליטאים בוחנים כעת שילוב דמויות חדשות בצמרת הפוליטית הארצית. לצד זאת, נשקלת האפשרות לשלב בכירים מהשלטון המקומי ומהעשייה הציבורית.