מאות ילדים יהודים גדלים כיום בכפרים ערביים ברחבי ישראל, כאשר עבור חלקם החיבור למסורת ולזהות היהודית כמעט ואינו קיים.

בזמן שעיקר תשומת הלב הציבורית מופנית למערכה הביטחונית ולהגנה על גבולות המדינה, מתנהלת הרחק מעין הציבור פעילות אחרת, שקטה ודיסקרטית, שמטרתה לסייע לילדים הללו ולאמותיהם להתחבר מחדש לחיים יהודיים.

בארגון יד לאחים עוסקים במשך שנים באיתור ובליווי של נשים וילדים החיים במציאות הזו. לדברי הארגון, אין מדובר במהלך קצר או פשוט. כל מקרה דורש טיפול פרטני, רגיש ומתמשך, ולעיתים חולפים חודשים ואף שנים עד שניתן להשלים את התהליך. הפעילות נעשית בדיסקרטיות, תוך ניסיון להגן על האם והילדים ולהימנע מחשיפתם.

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המשמעות של הניתוק מהמסורת מקבלת ביטוי מוחשי במיוחד בתחנות המרכזיות בחייו של ילד יהודי. בשנים שבהן ילדים רבים מתחילים להכיר את סיפורי המקרא, החגים והמנהגים, ישנם ילדים שהעולם הזה כמעט ואינו מוכר להם. גם גיל בר המצווה, שאמור לסמן את הכניסה לעול המצוות, עלול לחלוף מבלי שיצוין כלל. ביד לאחים פועלים כדי לאפשר לילדים להכיר את המסורת ואת השורשים שלהם, לעיתים לאחר שנים שבהן היו רחוקים מהם.

לצד הפעילות עם הילדים, מלווה הארגון גם נשים המבקשות לצאת ממערכות יחסים וממצבי חיים שבהם נותקו מהחברה היהודית. במקרים רבים, היציאה היא רק תחילתו של תהליך ארוך: יש צורך בליווי אישי, בסיוע ובהתמודדות עם שורה של צרכים שנמשכים גם לאחר השינוי הראשוני. בשל הרגישות הרבה, חלק ניכר מהפעילות אינו יכול להיחשף לציבור.

"מדובר במערכה שקטה שאינה מתנהלת בגבול המדינה, אך עוסקת אף היא בשאלה של זהות, שייכות והבית היהודי", מסבירים בארגון 'יד לאחים'.

לקראת ראש השנה ויום הכיפורים יוצא יד לאחים בקמפיין התרמה שנועד לאפשר את המשך הפעילות. בארגון מסבירים כי כל תרומה מסייעת לממן את הליווי המתמשך והדיסקרטי של הנשים והילדים ולהמשיך את הפעילות במקרים שכבר נמצאים בטיפול ובמקרים חדשים המגיעים לפתחו של הארגון.

ימי הרחמים והסליחות, שבהם רבים עוסקים בתשובה, בשייכות ובחיבור למסורת, מעניקים לקמפיין משמעות נוספת. ביד לאחים קוראים לציבור להיות שותף בפעילות ולסייע לכך שילדים יהודים נוספים יוכלו להכיר את זהותם, את המסורת ואת השורשים שאליהם הם שייכים. בארגון מציינים כי שמות התורמים יימסרו לשלוחיו, שיתפללו עבורם במקומות הקדושים.

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