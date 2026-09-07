מקווה אחד, בן יותר מחמישים שנה, עומד כרגע בין מאות משפחות שומרות מצוות בקריית גת לבין קיום מצוות טהרת המשפחה בכבוד.

העיר חווה בשנים האחרונות בנייה נרחבת והקמת מוסדות ציבור, אבל דווקא הצורך הרגיש הזה נשאר הרחק מאחור. מה שקורה במקווה הזה, ואיך אפשר לשנות את זה עוד לפני ראש השנה, ראוי שתדעו.

תושבות העיר מספרות על תורים ארוכים, חדרים צמודים בלי הפרדה, ותנאים שגורמים לחלק מהנשים לוותר על הטבילה לגמרי. מי שמכיר את החומרה ההלכתית של הנושא מבין שאין כאן עניין שיכול לחכות.

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מקווה טהרה קריית גת

מוותרות על טהרת המשפחה

המציאות היומיומית במקווה בעיר פוגעת ישירות בקדושת הבתים. "לצערי הרב יש כלות שמגיעות פה למקווה והן פשוט לא רוצות לחזור לכאן", משתפת תושבת בכאב. "מאוד לא נעים, מלוכלך, צפוף. החדרים מאוד קטנים, אחד בתוך השני. אין הפרדה, שזה משהו קריטי עבור הטובלות".

המצב אף גורם, רח"ל, למקרים של ויתור מוחלט על המצווה. "אני יודעת שיש נשים שמאוד התקשו להגיע למקווה ואפילו ויתרו", חושפת אחת המרואיינות. "המקום צר מלהכיל, נוצרים תורים ארוכים, אין מקום לשבת בתוך המקווה, וההרגשה היא שחס ושלום עדיף לא להגיע לטבול. כל קושי קטן, כל דחייה וכל מכשול, נוגעים בסוף בקדושה של הבית כולו".

סכנה רוחנית

נוכח הסכנה הרוחנית שמרחפת מעל מאות משפחות בעיר, פנו עסקני קריית גת בבהילות לארגון 'טהרת המשפחה', האחראי לטיפול באלפי מקוואות ברחבי הארץ.

"הרי ברור לכולם", מסכמת אחת מנשות העיר, "בשביל שאני ועוד נשים מהדור הצעיר נעשה את המצווה הזאת עם יותר חשק ועם יותר זיקה, המקום חייב להיות יותר מזמין. כשיהיה מקווה מפואר ויפה ברור שיש עוד נשים שיבואו לטבול בו, וזה ישכנע אותן לשמור על טהרת המשפחה".

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סגולה לפריון מעל דרך הטבע

ההתגייסות להקמת מקווה איננה תרומה שגרתית, אלא פתח לישועות. גדולי ישראל מכל החוגים והעדות, החל מה"חפץ חיים" זצוק"ל שפסק שקדושת מקווה קודמת לבניית בית כנסת ואפילו לקניית ספר תורה, ועד למרן שר התורה ר' חיים קנייבסקי זצוק"ל ומרן הגאון הרב עובדיה יוסף זצוק"ל, הבטיחו שוב ושוב שמי ששותף בבניית מקווה טהרה קונה לעצמו זכות לזרע של קיימא.

בשנים האחרונות ישנן עדויות על הצלחת הסגולה הזו מעל דרך הטבע: נשים מעוכבות פריון זכו לפרי בטן אחרי שנות ציפייה ארוכות, בזכות השותפות בהקמת מקווה טהרה.

ערב ראש השנה הוא הזמן המסוגל ביותר לקבל על עצמנו להיות שותפים לטהרת ישראל, כדי שהזכות הזו תעמוד לנו ביום הדין, כמו שקבעו חז"ל: "כל הבא ליטהר מסייעין בידו". כעת תורנו לסייע לנשים שמבקשות להיטהר.

"לא ייתכן ולא אפשרי שבת ישראל תפספס מקווה", מסכמת תושבת העיר. "זה מקווה מלפני חמישים או שישים שנה. כואב להסתכל על מקום קדוש כל כך מוזנח ככה. אנחנו רואים את המפעל הגשמי שנבנה כאן, ורוצים שיהיה גם מפעל רוחני. אנחנו חייבות שינוי".

ראש השנה מתקרב, וההזדמנות לקחת חלק בזכות הזו לפני יום הדין הולכת ומצטמצמת.

>> לחצו כאן, סייעו בשיקום המקווה בקריית גת ותזכו לסגולה הנדירה לפריון