'שודדי הגלובוס' הוא שם ספר הכיס החדש שהוציא לאור בימים אלה מתן פלג, יו"ר 'אם תרצו' בעבר ויועץ אסטרטגי כיום.

על הספר, המספר את סיפור פשעיהן של מדינות אירופה בארצות אפריקה ומבקש לשמש תחמושת הסברתית בידי הישראלי המואשם ומותקף על ידי מדינות האיחוד האירופי, שוחחנו איתו.

"אנחנו נתקלים בישראלים טובים שאומרים שהסברה לא עושים בהתנצלויות ובהסברים חלשים, אבל אי אפשר לומר את הדברים האלה בלי להפוך את הקערה על פיה ובלי לחשוף את הצביעות והפשעים שהאירופים מבצעים באותם רגעים שבהם הם מבקרים את ישראל ולוחצים על ישראל. בספר הזה אני מתמצת את כל אותם פשעים שהאירופאים והערבים מבצעים גם היום באפריקה".

בדבריו מציין פלג מספר דוגמאות המופיעות בפירוט בספר. בין השאר הדברים נוגעים גם למימון האירופי לאותם ארגוני שמאל שפעלו נגד חקיקה שתבלום הגירת מסתננים מאפריקה לישראל, בה בשעה שמדינות אירופאיות ובהן איטליה ואחרות שילמו סכומי עתק למועמר קדאפי ולממשלת מרוקו על מנת שיקבלו מהן שיתוף פעולה בהליך "ההחזרה החמה" של מסתננים מאפריקה שיועברו ללוב ולמרוקו.

עוד מזכיר פלג בדבריו את אוצרות הארכיאולוגיה שנבזזו על ידי בריטניה באלפיהם ממדינות אפריקה, כולל פריטים מתקופת הפרעונים במצרים. הפריטים הללו מפארים כיום את המוזיאונים המובילים של בריטניה ואין מי שמעז לבקר אותם על כך. בעיני פלג, פרסום מידע כזה גם יחשוף את הצביעות הבריטית ויביך את הממשל הבריטי, וגם יסייע בקידום בריתות מדיניות בין ישראל למדינות אפריקאיות.

לטעמו, היכרות משמעותית יותר עם מונח ה'קולוניאליזם' תביא בהכרח למסקנה שמדובר במונח שיכול לשמש את ההסברה הישראלית ולא להיפך, כפי שנדמה היום כאשר הישראלי הממוצע נבהל ונבוך מול מי שמטיח בו שהוא קולוניאליסט. היכרות עם ההיסטוריה האירופית תלמד את משמעותו של הקולוניאליזם האירופי, ששלח את אנשיו "המגעילים ביותר", כלשונו של פלג, להשתלט על אדמות, לבזוז רכוש ומחצבים ולהפוך אפריקאים לעבדים. זאת בעוד ישראל מביאה אור ותיקון לסביבה כולה.

שודדי הגלובוס צילום: מתוך כריכת הספר

עוד מדגיש פלג בדבריו את הקשר ההיסטורי בין העם היהודי לארץ ישראל, מה שמעולם לא היה לצרפת, ספרד או אנגליה ביחס למדינות באפריקה או בדרום אמריקה. קשר זה, אומר פלג, בלתי ניתן להכחשה, גם אם מדובר בישראלי שאינו מבסס את תפיסת עולמו על זכותו הרוחנית של עם ישראל על ארצו.

לדבריו, לאחר שהגיע למסקנה שהקורא הממוצע אינו יכול להפליג בקריאה ארוכה, תמצת את הנתונים והמידע הרלוונטי לספר כיס הניתן לקריאה במשך שעתיים. "כשמכירים את החומרים זה מחסן אותנו כעם ישראל, שצריך להיות בטוח בעצמו", הוא אומר ומבהיר את היעד שהציב לעצמו בכתיבת הספר, גם להוות מענה למתקפות מחוץ וגם לחיזוק פנימי של טיעוני הקשר העמוק של עם ישראל לארצו.

פלג מדגיש כי אין מקום להמתין לפעילות הסברתית של משרד החוץ או כל גורם רשמי אחר שייצג את ההסברה הישראלית מול העולם. בעידן הרשתות החברתיות, העידן שבו ישראלים מגיעים לכל מקום בעולם, על כל ישראלי להכיר את הנתונים ולהיות חלק בלתי נפרד ממערך ההסברה שגם תוקף וגם בולם מתקפות והאשמות נגד ישראל. עם זאת, לאחר שנוכח כי גם דיפלומטים ישראלים אינם מכירים את הנתונים המדוברים, בכוונתו להדפיס מהדורה שתונח על שולחנם בשגרירויות ובקונסוליות הישראליות ברחבי העולם.

להערכתו, לו היה חומר כזה בידיה של ישראל כאשר איטליה בחרה להטיל עלינו אמברגו נשק, ניתן ונכון היה להטיח בה את צביעותה כאשר היא מבקרת את ישראל בעוד ידיה מגואלות בדם אפריקאים. "אם משרד החוץ היה עונה להם בצורה כזו, היינו מביכים אותם במגרש שלהם".