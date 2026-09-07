השחקן אילן דר הלך היום (שני) לעולמו בגיל 89.

דר, מוותיקי שחקני התיאטרון, הקולנוע והטלוויזיה בישראל, השתתף לאורך עשרות שנות קריירה בשורה ארוכה של הצגות, סרטים וסדרות.

דר נולד בשם אילן בלווייס בתל אביב, להורים ילידי פולין. הוא למד במגמת הדרמה בגימנסיה הרצליה אצל אברהם ניניו, שרגא פרידמן ומנחם גולן, ובהמשך החל את דרכו כשחקן בתפקידים קטנים בקולנוע.

בשנת 1958 הצטרף לתיאטרון האהל ושיחק בו עד 1962, בין היתר בהצגות "תרגיל בחמש אצבעות", "החייל האמיץ שווייק", "המכשפה" ו"שנת הבגרות". באוקטובר 1961 הצטרף גם לצוות השחקנים המייסד של תיאטרון חיפה, שבו גילם לאורך השנים שורה של תפקידים.

בשנת 1995 פרש מהקאמרי והמשיך לשחק בתיאטראות אחרים, בהם בית ליסין, הבימה ותיאטרון באר שבע.

בבית ליסין השתתף בין היתר ב"קידוש", "חמץ", "שבעה", "סתיו ימיו", "המים זוכרים", "אנדה", "אילוף הסוררת" ו"הקומה השלישית". בהפקת המחזה "אוסלו" גילם את שמעון פרס.

בשנת 1979 העלה דר בצוותא את הצגת היחיד "כמו כדור בראש", שהוצגה כ-400 פעמים ברחבי הארץ במשך כעשור ואף הועלתה באנגלית בפסטיבל אדינבורו. לצד עבודתו כשחקן עסק גם בבימוי ובתרגום מחזות.

אחד מתפקידיו המזוהים ביותר עם הקהל הגיע בשנים 1983-1986 בסדרת הטלוויזיה "קרובים קרובים". דר גילם בסדרה את אילן, בעלה של תיקי, שאותה גילמה תיקי דיין, ובשנת 2005 שב לדמות בפרק האיחוד של הסדרה.

במהלך השנים השתתף דר בהפקות טלוויזיה וקולנוע רבות נוספות, בהן "משפט קסטנר", שבה גילם את השופט בנימין הלוי, ו"קו 300", שבה גילם את ראש השב"כ אברהם שלום.

הוא הופיע גם ב"החיים זה לא הכל", "כאן גרים בכיף", "החולמים", "כוכב הצפון", "שנות ה-80", "בנות הזהב", "האחיות המוצלחות שלי" ו"צומת מילר".

בשנת 1989 זכה דר בפרס על שם חנה רובינא ובפרס עיריית תל אביב על שם אברהם בן-יוסף על תפקידו כהרבסט בהצגה "שירה" בתיאטרון הקאמרי. בנובמבר 2012 העניק לו איגוד אמני ישראל אות הוקרה על תרומתו לתרבות הישראלית לאורך השנים.

בשנת 2018 הוענק לדר תואר יקיר העיר תל אביב-יפו, ובינואר 2023 זכה בפרס אריק איינשטיין לאומנויות. דר התגורר בתל אביב, היה נשוי לתפאורנית ומעצבת התלבושות רות דר, ולשניים בת.