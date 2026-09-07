משלחת של 20 סנאטורים וחברי בתי נבחרים ממדינות שונות בארה"ב הגיעה לסיור בשומרון כאורחת ראש מועצת שומרון יוסי דגן, על רקע האיומים מצד אירלנד וספרד להטיל סנקציות על ישראלים ביהודה ושומרון.

במהלך הביקור הודיעו חברי המשלחת כי יפעלו במדינותיהם לקידום חקיקה נגד גופים המחרימים את תושבי האזור.

על פי היוזמה, חברות וגופים שיחרימו את תושבי יהודה ושומרון או יסרבו לקיים עמם קשרים עסקיים בשל מקום מגוריהם, יעמדו בפני צעדי נגד וסנקציות במדינות בארה"ב שבהן תקודם החקיקה.

את פני המשלחת קיבל ישראל רפפורט מחוות נוף אב"י, שהציג למחוקקים את ההתיישבות בשומרון ואת המציאות בשטח.

בראש המשלחת עמד ג'ייסון ראפרט, מייסד ונשיא NACL - ארגון המחוקקים הלאומי של ארה"ב, המקיים קשר עם ראש מועצת שומרון. במשלחת השתתפו נבחרי ציבור מאלסקה, ג'ורג'יה, ארקנסו, מיסיסיפי, אוקלהומה, מונטנה, מינסוטה, אלבמה ומיזורי.

ראפרט הציג את המהלך נגד החרמות כשלב נוסף בפעילות שמקדם הארגון, "בדיוק כפי שאנחנו מנצחים במערכה הראשונה, של ההכרה ביהודה ושומרון, אנחנו הולכים לנצח במערכה השנייה - בעצירת המלחמה הכלכלית נגד ישראל, ובמיוחד נגד יהודה ושומרון. אנחנו איתכם, וביחד, בעזרת ה', אנחנו הולכים לנצח. אנחנו ננצח".

הוא קרא למחוקקים להשתמש בכוחם הפוליטי והציבורי כדי לקדם את המאבק בחרמות ולהפעיל לחץ על גורמים המנסים לפגוע בישראל ובתושביה באמצעות צעדים כלכליים.

הסנאטורית קתי צ'יזם ממיסיסיפי התחייבה לקחת עמה את נוסח החקיקה ולנסות לקדמו במדינתה. "אני מתכננת לקחת את נוסח החקיקה בחזרה למיסיסיפי ולנסות להעביר משהו שיסייע לישראל, משום שהם לא צריכים להטיל עליה את העיצומים האלו. אני תומכת בישראל במאה אחוז", אמרה.

חבר בית הנבחרים מארק גידלי ציין כי באלבמה כבר התקבלה בעבר חקיקה נגד מי שמטילים סנקציות על ישראל: "אני רוצה לעודד כל מדינה לעשות את אותו הדבר. אני אפילו מעודד אותנו לעשות זאת ברמה הלאומית, משום שישראל היא שותפה. ישראל היא בעלת ברית שלנו במזרח התיכון".

גם חברת בית הנבחרים הופ דיוק מארקנסו הביעה תמיכה במהלך: "כאשר יש מדינות אחרות שמטילות סנקציות על ישראל, אנחנו צריכים לעשות את חלקנו. אנחנו עשינו דברים בארקנסו, ואנחנו צריכים להמשיך לעשות דברים, ואנחנו מקווים שגם מדינות אחרות יפעלו להטלת סנקציות על חברות שמסרבות לעשות עסקים עם ישראל, משום שישראל היא השותפה הגדולה ביותר שלנו במזרח התיכון".

המהלך הנוכחי מצטרף לפעילות שמקדם NACL להכרה ביהודה ושומרון בקרב מחוקקים בארה"ב. במדינת טנסי כבר אושר חוק שלפיו במסמכים רשמיים של המדינה ייעשה שימוש במונח "יהודה ושומרון" במקום "הגדה המערבית", והצעת החלטה בנושא עברה גם באריזונה.

במערב וירג'יניה ובפלורידה נמצאים הליכי חקיקה בנושא בשלבים מתקדמים, ובאלבמה, פלורידה, אוקלהומה וג'ורג'יה כבר הוגשו הצעות חוק באופן רשמי. הפעילות נעשית במסגרת מאמץ של NACL וארגוני מחוקקים נוספים לקדם הכרה ביהודה ושומרון ולתרגם את התמיכה למהלכי חקיקה ומדיניות.

דגן הודה למחוקקים על קידום היוזמה נגד הסנקציות ואמר, "מה שאתם עושים יחד הוא כמו שופר - קול חזק למען העולם. מה שקורה כאן ביהודה ושומרון הוא חלק מההיסטוריה ומהתנ"ך, והוא רלוונטי לכל העולם. אתם מצביעים יום אחרי יום בצד הנכון של ההיסטוריה ואני בטוח שבעזרת ה' אנחנו ננצח".