ד"ר נחומי יפה, חוקרת פסיכולוגיה פוליטית, מצטרפת למפלגת "הציבור החרדי" בראשות מוטי ליינטר ותתמודד מטעמה בבחירות לכנסת ה-26.

לפי המפלגה, מדובר בפעם הראשונה שבה מפלגה חרדית המתמודדת לכנסת מצרפת אישה לרשימת מועמדיה.

יפה, בת 50, תושבת ירושלים ואם לשלושה, היא חברת סגל בכירה וחוקרת באוניברסיטת תל אביב. בשנה האחרונה היא פועלת גם באוניברסיטת הרווארד במסגרת מחקר על המגזר החרדי בפרויקט "ישראל והכלכלה האזורית".

בשנת 2020 מונתה יפה ליועצת מיוחדת לענייני המגזר החרדי במועצה לביטחון לאומי. במסגרת תפקידה עסקה בין היתר באתגרי העוני בחברה החרדית.

לאחר טבח השבעה באוקטובר הקימה יפה חמ"ל חרדי, שבו התנדבו עשרות אלפי חרדים. פעילות החמ"ל כללה סיוע נרחב למפוני העוטף ולמשפחות שכולות.

יפה גדלה והתחנכה בחסידות סלונים בירושלים, ובהמשך שימשה כמורה לדינים ולהיסטוריה בסמינר החרדי "הישן" וב"סניף". בנוסף כתבה את תוכניות הלמידה בהיסטוריה לכיתות י"א-י"ב בכלל הסמינרים החרדיים.

הצטרפותה לרשימת "הציבור החרדי" מגיעה לקראת סגירת הרשימות מחר.