מפלגת "הדמוקרטים" בראשות יאיר גולן פונה לציבור הערבי בישראל בניסיון להעלות את שיעור ההצבעה בבחירות לכנסת שיתקיימו ב-27 באוקטובר.

במסגרת המהלך פרסמו גולן וח"כ גלעד קריב מסרים שתורגמו לערבית, ובהם קשרו בין שיעור ההצבעה לבין האפשרות להחליף את הממשלה.

בסרטון שכוון לציבור הערבי אמר גולן, "אם ב-27 באוקטובר אתם יוצאים להצביע - נתניהו לא יהיה ראש ממשלה. אבל אם לא תצאו להצביע - הוא יהיה ראש ממשלה".

בהמשך הוסיף, "אם לא תצאו להצביע, זה כאילו נתתם את הקול שלכם לנתניהו. הכוח בידיים שלכם".

ח"כ גלעד קריב העביר מסר ברוח דומה, כשהוא מכוון בין היתר למי שיצביעו לראשונה בבחירות הקרובות. "מי שלא יוצא להצביע בעצם מצביע עבור בן גביר. אל תיתנו לגזען הפשיסט הזה את הפרס", אמר.

קריב התייחס גם לברכת השנה החדשה והציג את השינוי הפוליטי שהוא מבקש לראות בעקבות הבחירות. לדבריו, מבחינתו שנה טובה תהיה שנה שבה "הדמוקרטים" יהיו חלק מהממשלה.

לכך צירף קריב קריאה לשוויון בנטל ולשוויון בין חלקי החברה. הוא מנה בין היתר שוויון בין יהודים לערבים, בין הזרמים השונים ביהדות וכן בתחום החינוך.