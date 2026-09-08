מבחוץ, הכול יכול להיראות רגיל. משפחה טובה, הורים עובדים, ילדים, בית וקהילה תומכת. אבל מאחורי הדלת הסגורה מצטברים חשבונות, הלוואות, ועוד הלוואות שנלקחות כדי לכסות את הקודמות.

לאט לאט המשבר הכלכלי חודר לכל פינה בבית: הוא פוגע בשלווה, בזוגיות, בתחושת הביטחון וגם בילדים.

השנים האחרונות, ובמיוחד תקופת המלחמה, הביאו משפחות רבות למצב שלא הכירו: ירידה בהכנסות, עסקים שנפגעו והוצאות שהמשיכו להיערם. כל אלה הפכו קושי זמני למשבר עמוק. במקרים רבים, הבושה והחשש מחשיפה גורמים למשפחה לנסות להתמודד לבדה, עד שכבר קשה לראות דרך החוצה. כדי שמשפחות לא יאלצו להגיע למצב כזה, הקמנו את מקימי לפני 16 שנה.

מחוב של 350 אלף שקלים לדרך חדשה

תמר מיכלסון, מלוות משפחות במקימי, מספרת על משפחה שהגיעה לעמותה עם חובות של כ-350 אלף שקלים. למשפחה היה עסק פעיל, אבל הלוואה רדפה הלוואה והחובות הלכו ותפחו, עד שחלקם הגיעו גם לשוק האפור.

תורמים למקימי. עוזרים למשפחה לקום מחדש. תרמו כאן>>>

בשלב הראשון נדמה היה שכמעט אי אפשר לפתור את המצב בלי להגיע להסדר חובות. אלא שבמקום התמקדות בהסדר חובות בלבד, החלה המשפחה, בליווי של תמר, בתהליך ממושך ויסודי: בחינה אמיתית של מצבה הכלכלי, שינוי דפוסי ההתנהלות, עבודה עקבית וסגירה הדרגתית של החובות.

עברו מאז מספר שנים. המשפחה כבר נמצאת במקום אחר לחלוטין. החובות לשוק האפור מאחוריה, יתר החובות הולכים ונסגרים. ובעיקר, המשפחה רכשה מחדש את היכולת לנהל את חייה ולבנות עתיד אחר, עתיד טוב.

סיפורה של מיכל מקימי

לפעמים לא מספיק לצמצם, צריך גם להגדיל הכנסות

במקרה אחר, שאותו מביא גלעד נוימן, מלווה משפחות במקימי, בעלת עסק נקלעה למעגל שסגר עליה. העסק של בעלה לא הכניס מספיק ושקע בחובות. בשל החובות האלה היא לא הייתה פנויה להשקיע בעסק שלה, להתפתח או לקחת סיכונים נוספים. המשפחה נקלעה למשבר שנראה היה שאין ממנו מוצא.

גם כאן, הפתרון לא הסתכם באמירה כללית שצריך “להוציא פחות". הליווי המקצועי בחן את היכולות של בני הזוג ואת האפשרויות המעשיות להגדלת הכנסת המשפחה. באמצעות מקימי הרחיב הבעל את העסק שלו והכניס כסף נוסף.

כמו כן, גייסה המשפחה תרומות שאפשרו לאישה להשקיע בשיווק ובתפעול העסק של עצמה ובמקביל היא קיבלה סיוע מקצועי בקידום העסק ובשיווקו. בהדרגה פחת הלחץ, ההכנסות גדלו והמשפחה הצליחה לחזור למסלול של צמיחה והתקדמות.

תורמים למקימי. עוזרים למשפחה לקום מחדש. תרמו כאן>>>

סיפורו של גלעד נוימן מקימי

לא תרומה שמכסה את החוב - אלא תהליך שבונה את המשפחה

“משבר כלכלי כמעט אף פעם אינו רק מספר בחשבון הבנק", אומר ישראל ליבמן, מנכ"ל עמותת מקימי. “הוא מערער את כל הבית ועלול לגרום למשפחה להרגיש שהיא נשארה לבדה מול מציאות שאין ממנה מוצא. במקימי, אנחנו לא מסתפקים בכיסוי נקודתי של חוב. יועץ מקצועי מלווה את המשפחה לאורך הדרך, בונה איתה תכנית כלכלית מעשית ומסייע לה להגדיל הכנסות, להסדיר חובות ולשנות את ההתנהלות. כאשר יש בכך צורך, אנחנו יודעים גם לרתום את המשפחה המורחבת ואת הקהילה למהלך גיוס מסודר. המטרה היא לאפשר למשפחה לא רק לשרוד את המשבר, אלא לקום ממנו ולבנות לעצמה עתיד כלכלי יציב".

ראש השנה הוא זמן של חשבון נפש, אבל גם של אמונה ביכולת להשתנות ולהתחיל מחדש. עבור משפחות הנמצאות בעיצומו של משבר כלכלי, התחלה חדשה איננה סיסמה. היא דורשת יד מושטת, ליווי מקצועי וקהילה שמוכנה להתגייס. במיוחד השנה יש בכך צורך גדול.

גם בקהילות הכי טובות יש משפחות שנקלעות לקושי. ומה שהופך אותן לקהילות הטובות ביותר הוא הידיעה שאף משפחה לא צריכה להישאר שם לבדה. השנה תורמים פדיון כפרות לעמותת מקימי, ומסייעים לעוד משפחות לצאת מהמשבר ולפתוח שנה חדשה עם תקווה ודרך קדימה.

תורמים למקימי. עוזרים למשפחה לקום מחדש. תרמו כאן>>>