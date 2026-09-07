במערכת הביטחון נערכים לחידוש ביקורי הצלב האדום אצל אסירים ביטחוניים בבתי הכלא בישראל, לראשונה מאז 7 באוקטובר. על פי דיווח בחדשות 12, הביקורים צפויים להתחדש כבר ביום רביעי הקרוב.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תקף את המהלך ואת הנחיית בג"ץ לאפשר את הביקורים.

"הנחיית בג"ץ לאפשר ביקורים אצל מחבלי הנוחבות לראשונה מאז ה־7.10 - מהווה פגיעה ישירה בהרתעה הביטחונית של מדינת ישראל", אמר.

בן גביר קשר בין תנאי האסירים הביטחוניים לבין הירידה בהיקף הפיגועים וטען, "המציאות הביטחונית ברורה: ירידה של כ־75% בפיגועים, וזאת ע"פ השב"כ בין היתר בזכות הרפורמה בתנאי המחבלים בכלא".

בהמשך החריף בן גביר את הביקורת על בית המשפט העליון. "לצערנו בג"ץ באופן עקבי מהווה כתובת לפניות האויב", אמר.