סקר שערך מכון 'מדגם' עבור חדשות 12 מעלה כי הפער בין הגושים מצטמצם כשגוש מפלגות הימין משיג 52 מנדטים וגוש מתנגדי נתניהו 57.

על פי הנתונים, לו היו הבחירות נערכות כיום הייתה מפלגת "ישר!" זוכה ב-25 מנדטים והליכוד ב-21. ביחד של בנט ולפיד מקבלת 13 מנדטים, הדמוקרטים 11, ישראל ביתנו 8, יהדות התורה 8, הרשימה המשותפת 7, ש"ס 7, עוצמה יהודית 6, מפלגת הציונות הדתית 6, רע"ם 4, "עמך ישראל" של עופר וינטר 4.

מתחת לאחוז החסימה נמצאות "המילואימניקים-הכלכלית" של יועז הנדל לאחר האיחוד עם ירון זליכה עם 2.7%, "הציבור החרדי" בראשות מוטי לייטנר עם 1.1%, "כחול לבן" של בני גנץ עם 1.0% ומפלגת "נעם לישראל" בראשות אבי מעוז עם 0.2%.

סקר חדשות 14 שנערך באמצעות חברת NEXT DATA נותן לגוש הימין 63 מנדטים ו-44 לגוש מתנגדי נתניהו. בסקר זה מקבלת מפלגת הליכוד 30 מנדטים, "ישר!" 22, ש"ס 10 והדמוקרטים 10. מפלגת הציונות הדתית מזנקת, על פי הנתונים, ל-8 מנדטים, עוצמה יהודית גם כן עם 8, הרשימה המשותפת 8, יהדות התורה 7, ביחד 6, ישראל ביתנו 6 ורע"ם 5.

בסקר זה מפלגת "עמך ישראל" של עופר וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה.