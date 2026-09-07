ד"ר מיכאל בן ארי הבהיר הערב (שני) כי אין בכוונתו להתמודד בבחירות הקרובות, זאת על רקע גורמים שלדבריו מרבים להתבטא בשמו בתקופה האחרונה.

"מציע לכל הגורמים שמרבים לדבר בשמי בשבועיים האחרונים, להתרכז בעצמם", כתב בן ארי. "כשיש לי מה להגיד ויש צורך, אני יודע לעשות את זה מצוין בלי מתווכים".

בן ארי התייחס באופן מפורש לאפשרות שישוב לזירה הפוליטית והבהיר: "לשאלת רבים: אינני מתמודד בבחירות הקרובות ללא שום קשר למשפט שלי שמתנהל בימים אלה. אני מאחל ומייחל להצלחה רבה לגוש הימין".

בן ארי, שכיהן בעבר כחבר הכנסת, הדגיש כי בכוונתו להמשיך בפעילות הציבורית גם מחוץ למערכת הפוליטית.

"נזכיר: הכנסת היא כלי חשוב ומשמעותי לשרת את עם ישראל, אבל נותרו עוד כמה דרכים לעשות זאת, ובע"ה מתכוון להמשיך ככל יכולתי, במלאכת הקרב על התודעה", סיכם.