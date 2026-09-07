את עונת 2026/7 פתחה מחזיקת גביע המדינה בכדורגל, מכבי תל אביב עם ניצחון גדול במסגרת משחק אלוף האלופים באצטדיון טוטו-טרנר, אצטדיונה של האלופה הפועל באר שבע כשהביסה אותה בתוצאה 3:1.

הערב (שני) שוב נפגשו השתיים, שוב באצטדיון שבבירת הנגב ושוב המכבים מת"א הם אלו שיצאו עם הניצחון כשהפעם זו כבר הייתה תבוסה של ממש עם 4:1 מהדהד במיוחד.

היה זה במסגרת המחזור השלישי של ליגת העל בכדורגל, כאשר המכבים מת"א שהחתימו כוכב כדורגל מוקדם יותר היום בדמותו של ג'יימס טברנייר האנגלי, פתחו את המשחק בסערה כשכבשו כבר לאחר 50 שניות משער של וארלה.

הפועל באר שבע עוד לא הספיקה לעכל את השער וכבר קיבלה מכה נוספת כשנאלצה להחליף את לוקאס ונטורה שנפצע בדקה ה-5.

החלוץ החדש של מכבי, סוקלר הכפיל בפנדל בדקה ה-35 וכעבור 10 דקות שוב נאלצה באר שבע להיפרד משחקן, כאשר הפעם היה זה אליאל פרץ שהורחק בשני כרטיסים צהובים שספג בתוך 10 שניות וזיכו אותו בכרטיס אדום והרחקה.

גנאח עוד הספיק להפיח תקוות בקרב אוהדי באר שבע המקומיים כשצימק את התוצאה רגע לפני הירידה להפסקת המחצית, אך במחצית השניה הייתה רק קבוצה אחת על כר הדשא - המכבים מת"א.

דור פרץ עוד הספיק להחמיץ פנדל בדקה ה-61, אך סוקלר השלים צמד כעבור 6 דקות ופרץ כמובן כבש גם הוא בעצמו בדקה ה-79.

זה נגמר עם 4:1 גדול לאורחים מת"א, שיכלו לנצח בתוצאה אפילו יותר גדולה מזו אלמלא שוער האלופה מבאר שבע מרציאנו.

כמו לפני שנתיים עת נפגשו במחזור השלישי וכמו בגמר גביע המדינה אשתקד ובמשחק אלוף האלופים - מכבי מביסה בקלות את האדומים מבאר שבע ונותרת מושלמת בליגה שבוע לפני משחק הדרבי התל אביבי, כשהפער ביניהן כבר עומד על 5 נקודות.

בשתי העונות האחרונות, מכבי לא נעצרה עד המחזור החמישי, כך יקרה גם הפעם?

גם זו שתפגוש מכבי בעוד שבוע בדיוק, היריבה העירונית המושבעת הפועל תל אביב, תגיע עם רוח גבית כשגם היא הביסה הערב יריבה עם ארבעה שערים, כשניצחה בתוצאה 0:4 את הפועל רמת גן.