בריטניה צפויה להודיע על שינוי מדיניות חריף כלפי מדינת ישראל, שבמסגרתו יוטל איסור על סחר בסחורות ובשירותים מסוימים שמקורם ביישובי יהודה בשומרון.

ה"גרדיאן" הבריטי דיווח כי שר החוץ אד מיליבנד הגדיר את הצעד המתוכנן כ"איפוס נרחב" של היחסים בין המדינות.

על פי הדיווח, שר החוץ יטען כי "צה"ל מטיל הגבלות מיותרות על הכנסת הסיוע לרצועה בשם צורכי ביטחון, דבר שמוביל למצוקה הומניטרית קשה".

במקביל דווח כי בישראל ובוושינגטון נערכים להגיב בחריפות למהלך הבריטי. בירושלים כבר איימו לנקוט צעדי תגובה בעקבות אמירותיו הקודמות של מיליבנד בסוגיית הסיוע, בעוד שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, האשים את ממשלת הלייבור באנטישמיות.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קרא לנקוט צעד מקדים לסנקציות הצפויות. "יש לגרש את השגריר הבריטי עוד הערב".

"לא נהיה אסקופה נדרסת של ממשלה אנטישמית, במדינה שנכבשה על ידי האסלאם הרדיקלי, ומנסה להינצל משקיעה כלכלית וחברתית באמצעות תקיפת היהודים ומדינת ישראל. המנדט הבריטי בארץ ישראל נגמר", דברי סמוטריץ'.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הוסיף "הגיע הזמן שמדינת ישראל תכיר בפומבי בכך שאיי פוקלנד הם שטח ארגנטינאי כבוש, אותו הבריטים גונבים באלימות מהעם הארגנטינאי. הבריטים לא רק כובשים את השטח, אלא גם מבצעים שם קידוחי נפט וגונבים כסף מהעם הארגנטינאי.

אני קורא לראש הממשלה בנימין נתניהו להכיר בריבונותה של ארגנטינה על איי פוקלנד ולהטיל סנקציות על בריטניה הגדולה כל עוד הכיבוש נמשך".