דרמה פוליטית בליכוד לקראת סגירת הרשימות לכנסת: ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע לבית הדין של הליכוד הערב (שני) כי הוא יפרסם מחר בבוקר את שמות המועמדים שהוא מבקש לשריין ברשימת המפלגה.

הצעד של נתניהו מגיע בעקבות דרישה מפורשת מבית הדין של הליכוד להעביר לידיו את הרשימה המלאה.

במקביל, לפי המסתמן, המשוריין של נתניהו למקום 11, אורן דוברונסקי, לא ישובץ ברשימת הליכוד לכנסת. לאחר שהתברר כי דוברונסקי יצטרך לוותר על אזרחותו האמריקנית, פוחתים מאוד הסיכויים שיוגש מחר כמועמד מטעם המפלגה. הוא הביע רצון לפרוש, וייתכן ויוצג רשמית כמועמד לתפקיד שר.

דוברונסקי אישר בפוסט בפייסבוק להחלטתו שלא להיות משובץ ברשימת הליכוד לכנסת. לדבריו, נתניהו ביקש ממנו להצטרף לנבחרת הליכוד והציע לו תפקיד של שר לענייני AI לצד שריון בעשירייה הראשונה, אך הוא העדיף לכהן כשר מקצועי.

"חברים, ראש הממשלה ביקש ממני לפני חודשיים להצטרף לנבחרת הליכוד בבחירות הקרובות, וכך יהיה. ראש הממשלה הציע לי לכהן כשר לענייני AI ולהיות משורין ברשימה בעשיריה הראשונה. למרות זאת העדפתי לכהן רק כשר מקצועי, שם אוכל לתרום את המירב מנסיוני ולא להיות ברשימה עצמה כחבר כנסת וכך סיכמנו", כתב דוברונסקי.

"אני מתכוון לפעול יד ביד עם ראש הממשלה נתניהו, כחלק מנבחרת הליכוד, על מנת לוודא שמדינת ישראל תהפוך למעצמת AI", הוסיף.

למרות שמועד סגירת הרשימות הרשמי קבוע למחר בשעה 22:00, ראש הממשלה נתניהו טרם פרסם את שמות כל המועמדים שהוא דורש לשריין.

בין השמות שנתניהו שוקל לשבץ ברשימה נמצאים עו"ד דוד פטר שייצג את הממשלה בשורת תיקים, ועו"ד יסכה בינה, ראש התנועה למשילות ולדמוקרטיה. כמו כן, נשקלת אפשרות לשריין את טליק גואילי, אימו של רן גואילי ז"ל.