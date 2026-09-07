ענקית הספורט מורידה ראש בפני פרו פלסטינים. חברת אדידס פרסמה התנצלות רשמית של השתתפותו של שליו ביטון, פצוע צה"ל שאיבד את רגלו במהלך שירותו הצבאי, בפרסומות מטעמה.

המהלך התרחש בעקבות מחאה נרחבת וקריאות לחרם מצד גורמים פרו-פלסטיניים.

ביטון נבחר לקחת חלק בפרסום השירות הייחודי "נעל בודדת" בחנויות המותג. השירות מיועד לאנשים עם הבדלים בגפיים ומאפשר להם לרכוש נעל ריצה יחידה בלבד, בעלות של 50% ממחירו של זוג מלא. המיזם הושק בינואר ב-23 מדינות ברחבי אירופה, ומשתתפים בו ספורטאים נוספים המתמודדים עם מוגבלויות.

ביטון נפגע במאי 2021 במהלך מבצע שומר החומות, בעת ששירת בחטיבת הנח"ל. פציעתו הקשה, שהובילה לקטיעת רגלו השמאלית ולשימוש ברגל תותבת, נגרמה כתוצאה מפגיעת טיל נ"ט שנורה מרצועת עזה לעבר הרכב הצבאי שבו נסע בצד הישראלי של הגבול. באותה התקפה נהרג סמ"ר עומר טביב ז"ל.

בעקבות הפרסום, הנהלת אדידס ציינה כי היא ערנית לכך שהתמונה ששולבה במסגרת הפעילות המקומית הובילה ל"חששות ותגובות חריפות".

"מעולם לא הייתה כוונתנו לגרום לפגיעה, ואנו מתנצלים בפני כל מי שנפגע", נמסר בהודעה הרשמית מטעם מטה החברה העולמי.

החברה הוסיפה כי תמשיך "להקשיב, ללמוד ולעבוד כדי להבטיח שהפעולות שלנו משקפות את הערכים המכילים שאנו מייצגים".