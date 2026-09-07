צה"ל, בהובלת מרכז ההספקה המטכ"לי שבאגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, השלים את היערכותו לקראת ראש השנה ביחידות השונות.

ההיערכות לחג מתקיימת גם השנה בצל הפעילות המבצעית בגזרות השונות, תוך מתן דגש על המענה לכוחות המתמרנים וליחידות הלוחמות.

במסגרת ההיערכות, הותאם מענה ייחודי ליחידות הקצה המתמרנות, הכולל כ-10,000 מארזים המותאמים לתנאי הלחימה בשטח.

המארזים כוללים את כלל המצרכים הנדרשים לקיום ארוחת ראש השנה, ובהם דבש אישי, עוגת דבש, חטיף תפוחונים, צלחת סימני החג וספרון ברכות.

בסך הכל מדובר, בין היתר, ב-12 טונות של רימונים, כמות זהה של תפוחי עץ, 9.6 טונות של דבש, 103 טונות של דגים, 15 טונות של עוגות דבש, 271 אלף קינוחים ו-93 אלף בקבוקי מיץ ענבים.

במהלך החג ימשיכו הכוחות המתמרנים לקבל מענה לוגיסטי בשטח באמצעות אנשי חיל הלוגיסטיקה המלווים אותם. המענה כולל מוצרי מזון משלימים המותאמים לצורכי הלוחמים ולתנאי הפעילות בגזרות המבצעיות.

כמו כן, סופק מזון המותאם למגוון אוכלוסיות בכלל הגזרות, ובהן חיילים צליאקים, טבעונים וצמחונים, במטרה להבטיח מענה מלא לכלל משרתי צה"ל במהלך החג.