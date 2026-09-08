דרמה פוליטית חריפה התחוללה אמש בישיבת המועצה של מפלגת אגודת ישראל: הישיבה, שהתכנסה במטרה לאשר את הרשימה לכנסת ואת הסכם הריצה המשותפת עם מפלגת דגל התורה, התפוצצה והופסקה ללא הצבעה רשמית.

זאת בעקבות מהלך בזק של חסידות גור להדחת נציג חסידות צאנז מהמקום החמישי ברשימה.

האירוע התרחש כאשר מזכ"ל המפלגה וראש עיריית בני ברק, חנוך זייברט, הקריא את שמות המועמדים לאישור פרטני.

לאחר שארבעת המקומות הראשונים - יצחק גולדקנופף, מאיר פרוש, אליקים שטארק (נציג בעלזא החדש שנכנס בתיאום במקום ישראל אייכלר) ויעקב טסלר - אושרו פה אחד, הגיעה ההפתעה במקום החמישי. במקום חבר הכנסת לשעבר משה שמעון רוט, הנציג הוותיק של חסידות צאנז, הוכרז על שיבוץ מועמד מחסידות ביאלה.

מאחורי המהלך עומד דרישה של חסידות גור מרוט להתחייב כי יצביע בכנסת אך ורק לפי הנחיות האדמו"ר מגור, ולא לפי הוראות האדמו"ר מצאנז - כפי שקרה במספר הצבעות בעבר.

מנגד, גורמים בגור נימקו את הדרישה בכך שהאדמו"ר מביאלה חבר במועצת גדולי התורה וראוי לייצוג פרלמנטרי.

הסירוב של צאנז להתחייב לתנאי הוביל להכרזה על הדחתו של רוט בנוכחותו באולם, צעד שעורר סערה וזעם רב.

ההדחה הפומבית הובילה להתלקחות מיידית ולביקורת חריפה מצד ח"כ מאיר פרוש, שתקף את הנתק הפנימי במפלגה וטען כי החיכוך הבין-סיעתי החליש את אגודת ישראל גם במשא ומתן מול דגל התורה.

בכירים במפלגה הגדירו את האופן שבו בוצעה ההדחה כפגיעה בכבודה של חסידות צאנז וההנהגה הרוחנית שלה.

להתפוצצות הישיבה היו השלכות מיידיות גם על הריצה המאוחדת של הציבור החרדי: הסיעות "שלומי אמונים" ו"מחזיקי הדת" בתוך אגודת ישראל הודיעו לצוותי המשא ומתן של דגל התורה על הקפאת החתימה על הסכם הריצה המשותפת, במחאה על הצעדים החד-צדדיים של חסידות גור.

בעקבות המשבר והנתק המתמשך בין הבכירים, נקלעו המגעים למבוי סתום במרחק קצר בלבד ממועד סגירת הרשימות הסופי.

עם זאת, ההערכה כי במהלך היממה הקרובה יגיעו הצדדים להבנות ועד סגירת הרשימות תוגש רשימת יהדות התורה הכוללת את אגודת ישראל ודגל התורה.