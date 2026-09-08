גורם פוליטי בכיר דוחה בתוקף את הדיווח שפורסם בכאן רשת ב', שלפיו ראש הממשלה בנימין נתניהו מפעיל לחץ על יו"ר הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', לצרף את מפלגת "נעם לישראל" בראשות אבי מעוז לרשימה המשותפת.

לדברי הגורם, "הדיווח אינו נכון. אין שום לחץ מצד נתניהו על סמוטריץ' לצרף את אבי מעוז, ולא מתקיימת פעילות כזו מצד לשכת ראש הממשלה".

מוקדם יותר דווח בכאן רשת ב' כי בסביבת נתניהו פועלים להביא לאיחוד בין מפלגת "נעם לישראל" לבין הציונות הדתית, וכי למרות שלא מתקיימים מגעים בין הצדדים, הלחץ צפוי להימשך עד למועד סגירת הרשימות לכנסת.

על פי אותו דיווח, בסביבת ראש הממשלה סבורים כי איחוד בין המפלגות ישרת את שני הצדדים, ואף הועבר המסר כי ריצה עצמאית של מעוז עלולה להסתיים בפרישה סמוך לבחירות, וכי קמפיין הליכוד לא יאפשר למפלגתו לצמוח אלקטורלית.

עם זאת, כאמור, הגורם הפוליטי מכחיש את הדברים באופן חד-משמעי וטוען כי אין כל לחץ מצד נתניהו בנושא.