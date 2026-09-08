נשיא איחוד האמירויות, מוחמד בן זאיד, פנה באופן דחוף לראש הממשלה בנימין נתניהו כשבוע וחצי בלבד לפני ה-7 באוקטובר, והזהיר אותו מפני מהלך צבאי נרחב שמתוכנן על ידי יחיא סינוואר, כך דווח הבוקר (שלישי) ב"הארץ".

על פי הדיווח, בשיחה טלפונית שנמשכה כ-45 דקות בשלהי ספטמבר 2023, הדגיש בן זאיד כי מתקפה כזו עלולה לגרום לשפיכות דמים כבדה, לטלטל את היציבות האזורית ולפגוע בהסכמי אברהם.

עוד נטען, כי למרות חומרת המידע, נתניהו הגיב באיפוק וטען כי להערכתו פניו של חמאס לפעילות בגזרת יהודה ושומרון ואף לא העביר את תוכן השיחה לראשי מערכת הביטחון.

לצד זאת, צוין כי באמצע ספטמבר התקבלה התרעה מקבילה בשירות הביטחון הכללי, אך שם סברו כי היא נוגעת לכוונות להעביר לרצועה את החוקרת הישראלית אליזבט צורקוב שנחטפה בעיראק. בשב"כ ראו במידע סימן לשחיקה בהרתעה והמליצו לפעול בתקיפות או לתגבר כוחות, אך דיון מיוחד שהתקיים בנושא הסתיים ללא קבלת החלטות. יצוין כי בעבר נשמעו דיווחים על אזהרה דומה שקיבל שב"כ מהמודיעין המצרי ולא טופלה.

מלשכת ראש הממשלה נמסר בתגובה לפרסום: "שקר מוחלט! ראש הממשלה נתניהו לא שוחח עם נשיא איחוד האמירויות בתקופה המדוברת ולא קיבל ממנו כל אזהרה".