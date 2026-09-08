נמלט מהשוטרים לתעלת ביוב: השב"ח יצא כשהוא מותש וחבול ונעצר

שלושה שוהים בלתי חוקיים תושבי חברון נעצרו במהלך פעילות של שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב במתחם צימרים ביישוב רמות שברמת הגולן.

האירוע התרחש במהלך פעילות יזומה במקום. הכוחות הבחינו בשני חשודים שנסעו ברכב תפעולי, עצרו אותם לבדיקה וגילו כי מדובר בשוהים בלתי חוקיים בני 19 ו-35.

במקביל הבחינו השוטרים בחשוד שלישי שנמלט ונכנס לתעלת ביוב. השוטרים פתחו את התעלה וקראו לו לצאת, אך לאחר שלא נענה לקריאות הוזעקו למקום צוותי כבאות והצלה ומד"א בשל החשש לשלומו.

לאחר קריאות חוזרות מצד השוטרים יצא החשוד, תושב חברון בן 29, מתוך התעלה כשהוא מותש וחבול. הוא נעצר ושלושת החשודים הועברו לתחנת המשטרה.

מעצרם של השלושה הוארך מעת לעת, ואתמול הגישה נגדם שלוחת תביעות קריית שמונה כתב אישום.

על פי המשטרה, כתב האישום מייחס להם עבירות של כניסה או ישיבה בישראל שלא כחוק והפרעה לשוטר במילוי תפקידו.

בעקבות האירוע חתם מפקד מחוז צפון, ניצב מאיר אליהו, על צו המורה על סגירת עסק הצימרים למשך 30 יום. במשטרה מסרו כי פעילות האכיפה נגד העסקה, הסעה והלנה של שוהים בלתי חוקיים נמשכת.