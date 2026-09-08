מפלגות אגודת ישראל ודגל התורה מגבשים טיוטת הסכם לקראת ריצה משותפת לבחירות לכנסת החושף קו פוליטי נוקשה בסוגיית גיוס בני הישיבות.

על פי דיווח באתר 'בחדרי חרדים', במסגרת ההסכם, מתחייבות שתי הסיעות לדרוש בכל משא ומתן קואליציוני עתידי פטור מלא משירות צבאי לכל תלמיד ישיבה, ללא סנקציות פליליות או כלכליות מכל סוג שהוא.

מדובר בשינוי עמדה דרמטי, בעיקר מצדה של דגל התורה, שבמהלך הדיונים בשנים האחרונות גילתה פתיחות מסוימת לבחון מתווים שכללו סנקציות אישיות מוגדרות כדי לעמוד במבחן הבג"ץ.

כדי להבטיח את מימוש הדרישה, מעגן ההסכם סדרת מנגנוני לחץ פוליטיים חריפים: עד שהכנסת לא תאשר חוק המסדיר את מעמדם של לומדי התורה, נציגי הסיעה לא יכהנו בתפקידי שרים, סגני שרים או יושבי ראש ועדות בכנסת.

על פי הדיווח, בנוסף, נקבע כי הסיעה לא תתמוך בהצעות חוק קואליציוניות, למעט חריגים בודדים שיאושרו מפורשות על ידי ההנהגה הרוחנית.

לצד הסעיפים הפוליטיים, ההסכם מניח תשתית ארגונית חדשה לניהול הסיעה. בין היתר תוקם הנהלה משותפת שתטפל בסוגיות ליבה כמו דת ומדינה, חינוך ומעמד בני הישיבות.

עוד נקבע כי ישיבות הסיעה יתקיימו באופן סדיר בהשתתפות הנבחרים והמועמדים עד המקום ה-12 ברשימה, וההחלטות בהן יתקבלו בהסכמה מלאה בלבד ולא לפי הכרעת רוב. במקרה של מחלוקת בין הפלגים, תועבר ההכרעה להרכב בוררות מוסכם.