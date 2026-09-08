הטלטלה הפוליטית בסיעת "דגל התורה" והניסיונות להדיח את נציגיה הוותיקים מעוררים זעם גם בקרב דמויות מפתח המזוהות עם עברה המיתולוגי של המפלגה.

הרב רפאל וולף, מי שכיהן במשך שנים כאיש סודו ונאמן ביתו של מייסד התנועה ומנהיג הציבור הליטאי, הרב אלעזר מנחם מן שך זצ"ל, מתח ביקורת חריפה על התנהלותה הנוכחית של הסיעה ואף האשים את ביטאונה, "יתד נאמן", בניסיון להקטין את מורשתו של הרב שך.

בראיון שהעניק ל'קול חי', השווה הרב וולף בין ימי הקמת המפלגה בסוף שנות ה-80 להתנהלותה כיום: "כשהקימו את דגל התורה באו בטענות אל הרב שך שאגודת ישראל כבר קיימת, והוא השיב שאגודת ישראל של אז היא לא אותה מפלגה. כעת אני אומר בדיוק אותו דבר: דגל התורה של היום היא כבר לא דגל התורה שהרב שך הקים".

וולף הפנה אצבע מאשימה ישירה כלפי היומון המפלגתי "יתד נאמן", אשר מוביל כיום את קו ההנהגה החדש: "ברצונם מקצרים בתארים וברצונם מאריכים. הם מנסים להשכיח את דמותו של הרב שך בכל הכוח".

בנוגע ליוזמות הריענון והרוטציה ברשימה לכנסת - ובפרט סביב מעמדו של ח"כ משה גפני - הבהיר וולף כי המהלך עומד בניגוד מוחלט לעמדת המייסד: "הרב שך התנגד בתוקף לרעיון הרוטציה. הוא זה שהמליץ מלכתחילה על גפני, ולא יעלה על הדעת להשתמש בטיעון ש'הדור השתנה'. כמו שלא משנים את ההלכה כי הדור השתנה, כך לא משנים עקרונות תנועתיים".