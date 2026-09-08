מלאכת הרכבת הסכך בסוכות רחבות ידיים, כדוגמת אלו המוקמות מדי שנה בבתי מלון, במתחמי אירוח ובחצרות פרטיות גדולות, נחשבת לאחד האתגרים הלוגיסטיים המורכבים ביותר לקראת חג הסוכות.

כעת, לאחר למעלה מחמש שנות פיתוח, הציג המהנדס והיזם הרב יעקב אנשין פתרון טכנולוגי חדשני שנועד לחסוך את המאמץ הפיזי והזמן הממושך הכרוכים בתהליך.

הפיתוח החדש, המכונה "סוכהול", מבוסס על קונסטרוקציה הנדסית הנבנית בהתאמה אישית לפי מידות המבנה, ומהווה משטח סכך אחיד.

המבנה מורכב מריבועי עץ המשולבים זה בזה ללא שימוש במסמרים או בדבק - כדי לעמוד בדיני הסכך - ובתוכם מושחלות רצועות דיקט או קנים.

החידוש המרכזי במערכת טמון באופציות התפעול והאחסון: המשטח כולו מחובר למנוע חשמלי, אשר פורס את הסכך מעל הסוכה ומקפל אותו בתום החג בצורה קומפקטית. בתום השימוש, המערכת מאפשרת אחסון נוח של המשטח על גבי קיר חיצוני או גג סמוך כשהוא מוגן בכיסוי ייעודי.

"בשל מורכבות השילוב בין מנגנונים מכניים להלכות סוכה, לווה הפרויקט לכל אורך דרכו על ידי המכון המדעי טכנולוגי להלכה בראשות הרב אברהם משה הלפרין", הוא מסביר.

"במסגרת הפיקוח נבחנו חומרי הגלם, שיטת החיבורים ואופן הנחת המשטח על גבי הדפנות, כדי להבטיח עמידה בדרישות ההלכתיות", הוסיף.