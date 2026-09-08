מפלגת הליכוד הודיעה היום (שלישי) על שריונו של עו"ד דוד פטר ברשימת המפלגה לכנסת.

פטר, בעל ניסיון בתחומי המשפט החוקתי והציבורי, ייצג את המדינה מספר פעמים בבג"ץ ומצטרף לשורת השריונים החדשים שעליהם הודיעה המפלגה.

פטר הוא בעל תואר ראשון ושני מאוניברסיטת בר אילן, ובימים אלה שוקד באוניברסיטה על עבודת הדוקטורט שלו. במהלך השנים צבר ניסיון משפטי וציבורי במשפט החוקתי, הציבורי והמסחרי, במחקר ובליטיגציה.

הוא דור שני לניצולי שואה ונולד בהונגריה בשלהי תקופת המשטר הקומוניסטי, להורים שנולדו וגדלו בצלו. בגיל שנה וחצי עלה עם משפחתו לישראל, תחילה למרכז הקליטה במבשרת ציון ובהמשך לחיפה.

בהודעת הליכוד על צירופו של פטר תואר המשפטן כמי שמביא לעשייתו "עומק משפטי, תחושת שליחות וחיבור עמוק בין סיפורו של העם היהודי למדינת ישראל". המפלגה חתמה את הודעתה בברכה, "דוד היקר - בהצלחה!".

עוד אודליה קדמי בשיחה עם עוד דוד פטר

פטר מצטרף לטליק גואילי, אמו של לוחם היס"מ רס"ם רני גואילי ז"ל, ששוריינה במקום התשיעי ברשימת הליכוד. רני יצא להילחם בבוקר השבעה באוקטובר אף שהיה פצוע והציל את חייהם של רבים לפני שנהרג וגופתו נחטפה לרצועת עזה.

גופתו של גואילי הושבה לישראל במסגרת מבצע "לב אמיץ" של צה"ל וכוחות הביטחון. אמו טליק, משיאת משואה, פעלה לאורך התקופה להנצחת בנה ולהפצת סיפור גבורתו, ובליכוד תיארו אותה כ"סמל לכוח, למסירות ולמחויבות למדינת ישראל".

במקום ה-11 ברשימת הליכוד ישובץ לוחם המילואים אלישע מדן, שנפצע באורח אנוש בקרב בבית חאנון שבו נפלו ארבעה מחבריו ואיבד את שתי רגליו.

מדן, אב לשישה הנשוי למרים, הוא ממקימי היישוב אביגיל בהר חברון ובנו של הרב יעקב מדן, ראש ישיבת ההסדר הר עציון באלון שבות. עם צירופו מסר הליכוד כי הוא "מגלם באישיותו ערכים של מסירות, אחריות, אהבת הארץ ורעות".