על האיסור הקיים בחלק ממדינות ערב על פעילותה של תנועת האחים המוסלמים בשטחיהן, שוחחנו עם המזרחן ד"ר מרדכי קידר, המציג בפתח דבריו את שלוש מטרותיהם של ארגוני האחים המוסלמים ברחבי העולם.

המטרה הראשונה מבין שלוש מטרות הארגונים הללו היא "לחסל את הכיבוש הזר, בריטי, צרפתי, אמריקאי, איטלקי וכו', ואת השליטים שממלאים את ההוראות של השליטים הזרים כמו גמאל עבד אל-נאצר. המטרה השנייה היא לחסל את התרבות של המערב שחדרה לעולם האיסלאמי והכניסה ערכים כמו דמוקרטיה ושינויים חברתיים כמו מעמד האישה, שאינם מקובלים על האיסלאם. המטרה השלישית היא, אחרי סילוק השלטון והתרבות הזר, להחיל את השריעה כחוק המדינה".

כאשר אלו מטרותיהם של ארגוני האחים המוסלמים, שליט מוסלמי כמו א-סיסי במצרים, המלך חוסיין ובנו עבדאללה בירדן או בשאר אסאד ואביו, מבין שמדובר במגמה העוינת את שלטונו ומבקשת להפיל אותו ומשום כך, מסביר ד"ר קידר, הפעילות של התנועות הללו בתחומי מדינותיהם אסורה.

מוסיף ד"ר קידר ומציין כי האיסור חל בעיקר על פעילות פוליטית, אם כי במקרים מסוימים הייתה העלמת עין במצרים ממועמדים פוליטיים פרטיים שתמכו בתפיסת 'האחים המוסלמים', אך ניתן לקבוע כי איסור פעילות התנועה נוגע לזירה הפוליטית, ולעומת זאת גם במדינות אלה מתאפשרת בהעלמת עין פעילות חברתית.

"כשפותחים מרפאה לנשים אי אפשר לדרוש שיסגרו אותה, בעיקר כאשר שם מדובר במרפאות שהצוות הרפואי בהן מורכב כולו מנשים. כשהם מקימים בתי ספר איסלאמיים לא ניתן לסגור את זה, ולכן משאירים את הפעילות החברתית, אבל תחת פיקוח המדינה".

בהתייחס לישראל מזכיר ד"ר קידר את אירוע פתיחתה של שלוחה של 'יד שרה' באום אל פאחם על ידי ארגונו של ראאד סלאח שתנועתו יצאה לכאורה אל מחוץ לחוק. באירוע נכח גם הרב אורי לופוליאנסקי ז"ל, מקים 'יד שרה', וגזר את הסרט. להערכתו ולמיטב ידיעתו לא סגרו את סניף 'יד שרה' שם כאשר הוציאו את הפלג הצפוני של האחים המוסלמים אל מחוץ לחוק.

לשאלת ההקבלה בין התנועות הפוליטיות שקידמה תנועת האחים המוסלמים במדינות מוסלמיות במזרח התיכון לבין המתרחש ברע"מ של מנסור עבאס, אומר ד"ר קידר כי בסופו של יום כל תנועה מתאימה את פעילותה למה שאפשרי לעשות במדינה שבה היא פועלת. אמנם בשנות התשעים היה גם ארגון חבלה בראשותו של השייח נימר דרוויש, אך מעבר לכך משתדלת התנועה לפעול בגבולות הגזרה של המותר בחוק הישראלי. משום כך אנשיה טוענים בפומבי שהם מתנגדים לטרור ומתמודדים בבחירות לכנסת בתקווה לקבל משרות משפיעות, שבהן יוכלו להמתין לשעת כושר שתאפשר את פירוקה מבפנים של ישראל.

האם המשמעות היא שישראל מתייחסת באופן מקל לזרוע הפוליטית של האחים המוסלמים לעומת המתרחש במדינות מוסלמיות? ד"ר קידר משיב וקובע כי זהו המחיר אותו משלמת ישראל על שאיפתה להיות מדינה דמוקרטית. בהתאם לכך, לא ניתן לאסור מעשה שאינו מנוגד לחוק, ומאחר ומותר לחלום על חיסולה של ישראל, ומותר גם לדבר על כך, הרי שגם ישראל הרשמית רואה בכך חלק בלתי נפרד מחופש הדיבור וחופש המחשבה.

במדינות דמוקרטיות, כל עוד לא עושים מעשה מנוגד לחוק, הוא מותר. "זה המחיר שמדינה דמוקרטית משלמת על היותה דמוקרטיה. אם היינו דיקטטורה שבה לא ניתן לחשוב, לא בטוח שהיינו רוצים לחיות פה, והמחיר הוא ששונאי ישראל חושבים מדברים ומתכננים את פירוקה של המדינה".