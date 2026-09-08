יועצו הבכיר של ראש הממשלה, טופז לוק, הכחיש היום (שלישי) את הדיווח שפורסם בעיתון "הארץ", שלפיו כשבוע וחצי לפני מתקפת 7 באוקטובר קיבל ראש הממשלה בנימין נתניהו התרעה ישירה מאיחוד האמירויות על כוונת חמאס לפתוח במתקפה.

בריאיון לתוכנית "קובנוביק" בכאן חדשות, אמר לוק כי "לא הייתה שיחה מהסוג הזה, ולא התקבלה אזהרה מהסוג הזה".

לדבריו, לאחר שבדק את הנושא, התברר כי כלל לא התקיימה שיחה כזו בתקופה המדוברת. "בפרקטיקה אין דבר כזה ששיחה מתקיימת בוואקום. תמיד יש נציג על הקו - ראש המל"ל, המזכיר הצבאי או יועץ מדיני - וסיכום השיחה מועבר באופן אוטומטי לגורמי הביטחון הרלוונטיים. נתניהו לא היה מסתיר דבר כזה, אלא היה מעיר ומתריע את כולם", אמר.

לוק התייחס גם לפרסום על הרישומים המושחרים ביומן ראש הממשלה מסוף ספטמבר וטען כי מבירור שערך מול ראש הסגל, צחי ברוורמן, מדובר בפגישות עם גורמים ישראליים בלבד ולא עם נציגים זרים.

בנוגע להתנהלות ראש הממשלה בבוקר מתקפת 7 באוקטובר, דחה לוק את הטענות שלפיהן נתניהו הגיע באיחור לקריה. "הוא הגיע לפני השעה 08:00, ואני שוחחתי איתו כבר סביב השעה 07:00", אמר. עוד הוסיף כי זכור לו שהרמטכ"ל כבר היה בלשכת ראש הממשלה לפני שהשניים ירדו לבור הפיקוד.

בריאיון התייחס לוק גם לדברים שאמרה שרה נתניהו בערוץ 14 על יאיר גולן, ובחר לשבח את התנהלותו של גולן בבוקר הטבח. "כל מי שרץ אל התופת באותו יום ונלחם למען עם ישראל הוא גיבור וראוי לכל שבח", אמר.

במישור הפוליטי הכחיש לוק כי קיימת כוונה לשריין את יאיר נתניהו ברשימת הליכוד, והתייחס גם למשפטו של ראש הממשלה. לדבריו, לא מתנהל כל משא ומתן לעסקת טיעון, והוסיף: "עסקת הטיעון היחידה היא שהם יודו שתפרו תיקים לראש הממשלה ויכו על חטא".