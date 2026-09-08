המכרז להקמת 1,234 יחידות דיור בשטח E1 שבין ירושלים למעלה אדומים יוכל להמשיך להתקדם בשלב זה.

בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את בקשת העותרים נגד התוכניות להוציא צו ביניים שיקפיא את המכרז ואת המשך קידומן עד להכרעה בעתירות.

השופט נמרוד פלקס נימק את ההחלטה בכך שהדרך ממכרז לבנייה בפועל עדיין ארוכה. על פי החלטתו, צפוי לחלוף זמן רב עד שההליך יגיע לשלב שבו יחול שינוי פיזי בשטח, בעוד שהעתירות עצמן צפויות להיות מוכרעות קודם לכן.

גם התחייבות המדינה עמדה בבסיס ההחלטה שלא להקפיא כעת את ההליך. המדינה התחייבה שלא לטעון ל"מעשה עשוי" כתוצאה מהתקדמות המכרז, ובמסמכי המכרז הובהר למציעים כי התוכניות נמצאות בהליך משפטי וכי זכויותיהם יהיו כפופות לתוצאותיו.

מאחורי הבקשה עומדות שלוש עתירות נגד תוכניות E1 שאוחדו להליך אחד: עתירה של "עיר עמים", עתירה של עמותת "במקום - תכנון וזכויות אדם" ועתירה שהגישו "שלום עכשיו" ותושבים פלסטינים. בחודש שעבר ביקשו העותרים מבית המשפט לעצור את המכרז עד לבירור העתירות.

לטענת העותרים, עצם פרסום המכרז נעשה ללא הודעה מוקדמת ובניגוד להתחייבות שקיבלו, לדבריהם, מפרקליטות המדינה.

הם הזהירו כי אם המכרז יתקדם במקביל להליך המשפטי, עלולה להיווצר מציאות שתצמצם את יכולתו של בית המשפט להעניק להם סעד אפקטיבי אם עתירותיהם יתקבלו.

תוכניות הבנייה במתחם קיבלו לפני כחודש את אישורו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ועוררו תגובות מחוץ לישראל. 21 מדינות, ובהן בריטניה וצרפת, מתחו ביקורת על המהלך והגדירו אותו כ"מכת מוות" למדינה הפלסטינית.