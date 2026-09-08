ליאור נרקיס - אני אוהב את אלוהים

הזמר ליאור נרקיס מוציא בצהריים (שלישי) את "אוהב את אלוהים", סינגל ראשון מתוך אלבום חדש.

כבר בפתיחת השיר הוא שר, "אבא דואג לי, אז אני לא פוחד", ובהמשך מתאר את עצמו כ"יהודי פשוט" שלומד מהטעויות שלו. לצד האמונה, המילים עוסקות גם בחיפוש אחר משמעות וביכולת להתמודד עם הדרך על העליות והירידות שבה.

הפזמון בנוי כהצהרת אמונה והודיה, ובו שר נרקיס, "תודה לך על החיים, אני אוהב את אלוהים". התפילה מוצגת בשיר כדבר שאינו תלוי דווקא במילים, אלא גם בכוונה שבלב.

בהמשך מודה נרקיס על הבית ועל הכוחות להתמודד עם קשיים, "נתת לי כוחות לחתור מול הגלים". הוא מבקש גם שמירה על אהוביו ומודה "על טוב ועל הרע".

לקראת סיום מקבל השיר גם מסר של התחלה מחודשת לאחר משבר. נרקיס שר, "ואם הייתה לי נפילה, נתחיל הכל מהתחלה", וחוזר אל מוטיב התפילה שמלווה את הסינגל.