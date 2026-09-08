בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ קבע היום (שלישי) פה אחד כי יש לבטל את החלטות הממשלה למנות את ד"ר יפעת בן חי-שגב ליו"ר מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו ואת עו"ד כנרת בראשי וד"ר חיים שיין לחברי המועצה.

הנשיא יצחק עמית והשופטת רות רונן קבעו בנוסף כי עניינם של יתר חברי המועצה יוחזר לוועדה לבדיקת מינויים, בעוד השופט אלכס שטיין הסתייג מחלק זה של הסעד.

הפרשה החלה בהחלטת הממשלה ממרץ האחרון למנות 15 חברים למועצת הרשות השנייה, ובהם השלושה. לאחר שהועלתה טענה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו היה מצוי בניגוד עניינים ביחס לבן חי-שגב, שהייתה עדה במשפטו הפלילי, נערכה כעבור שבוע הצבעה חוזרת ללא השתתפותו של נתניהו.

הממשלה אישרה גם בהצבעה השנייה את המינויים פה אחד והבהירה כי היא עושה זאת מבלי לפגוע בתוקף ההחלטה המקורית ולשם "מניעת לזות שפתיים". נגד המהלך הוגשו חמש עתירות, שבהן הועלו טענות הן נגד הליך המינוי והן באופן פרטני נגד מינויים של בן חי-שגב, בראשי ושיין.

במרכז פסק הדין עמדה שאלת התשתית שעל בסיסה נבחנו המועמדים. הנשיא עמית קבע כי התבטאויות פומביות של מועמד עשויות להיות רלוונטיות לבחינת התאמתו לתפקיד ציבורי, במיוחד כאשר הן נוגעות לגופים שעליהם הוא צפוי לפקח ומעוררות חשש למשוא פנים.

בעניינם של בראשי ושיין נקבע כי מידע רלוונטי הנוגע להתבטאויותיהם כלפי כלי תקשורת מרכזיים לא הונח במלואו בפני הוועדה לבדיקת מינויים. מכיוון שהמלצת הוועדה שימשה בסיס להחלטות הממשלה, קבע בית המשפט כי גם החלטות הממשלה בעניינם התקבלו ללא תשתית עובדתית מספקת.

סוגיה נפרדת עמדה במרכז ביטול מינויה של בן חי-שגב. בית המשפט קבע כי נתניהו הפר את הסדר ניגוד העניינים החל עליו כאשר היה מעורב בהליך מינויה, בשל היותה עדה במשפטו הפלילי, וכי העובדה שעדותה הסתיימה כבר בעבר אינה מבטלת את המניעות.

לפי הנשיא עמית, האיסור נועד למנוע גם מראית עין של מתן "הטבה" לעד לאחר שסיים להעיד. בפסק הדין הודגש גם כי העלאת המינוי לסדר יומה של הממשלה נעשתה באישורו האישי של נתניהו, וכי כללי ניגוד העניינים חלים גם על השתתפות בקבלת החלטה של גוף קולגיאלי כמו הממשלה.

בית המשפט דחה למעשה גם את הטענה שההצבעה החוזרת, שבה נתניהו לא השתתף, ריפאה את הפגם. הנשיא עמית ציין כי היא נערכה ימים ספורים לאחר ההחלטה הראשונה, ללא שינוי בתשתית העובדתית או המשפטית, וכי הממשלה עצמה הציגה אותה כמהלך שנועד ל"מניעת לזות שפתיים" ולא כבחינה מחודשת של המינוי.

במישור הסעד קבעו הנשיא עמית והשופטת רונן כי לא די בביטול שלושת המינויים, וכי אם שר התקשורת יבקש להמשיך לקדם את המועמדים, יש להחזיר את עניינם של כלל חברי המועצה לוועדה לבדיקת מינויים.

בין הנימוקים לכך צוין אופייה של המועצה כגוף אחד שהרכבו הכולל נבחן, העובדה שחלפו שלושת החודשים שבהם קבעה הוועדה כי המלצותיה יעמדו בתוקף, וכן התפטרותן של שתי חברות מועצה במהלך ההליך.

השופט שטיין הצטרף לקביעה בדבר ביטול מינויים של בן חי-שגב, בראשי ושיין, אך חלק על ההחלטה לחייב בחינה מחודשת של יתר חברי המועצה. הוא הוסיף כי אין מניעה לבחור מחדש בבראשי ובשיין כחברי המועצה, בכפוף לקביעת הסדרי ניגוד עניינים מתאימים.