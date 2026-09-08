משרד האוצר
משרד האוצרצילום: יונתן זינדל, פלאש 90

משרד האוצר פרסם היום את נתוני ביצוע התקציב לחודש אוגוסט, מהם עולה כי הגירעון התקציבי ממשיך במגמת ירידה, לצד עלייה משמעותית בהכנסות המדינה ממסים.

הגירעון בחודש אוגוסט הסתכם בכ-7.9 מיליארד שקל, לעומת כ-9.6 מיליארד שקל באוגוסט אשתקד. במבט שנתי, הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים ירד ב-0.1 נקודת אחוז והסתכם ב-3.2% מהתוצר.

הכנסות המדינה בחודש אוגוסט הסתכמו בכ-47.9 מיליארד שקל. מתחילת השנה הגיעו ההכנסות לכ-410.1 מיליארד שקל, לעומת כ-367.7 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד - עלייה של כ-11.5%.

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גם הוצאות הממשלה המשיכו לעלות, אך בקצב מתון יותר. בחודש אוגוסט הסתכמו ההוצאות בכ-55.7 מיליארד שקל, ומתחילת השנה הגיעו לכ-429.3 מיליארד שקל, לעומת כ-414.5 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ-3.6%.

הנתונים מצביעים על המשך שיפור במצב הפיסקלי של ישראל, כאשר העלייה בהכנסות המדינה גבוהה משמעותית מקצב הגידול בהוצאות, מה שתורם להמשך הירידה בגירעון.