משרד האוצר פרסם היום את נתוני ביצוע התקציב לחודש אוגוסט, מהם עולה כי הגירעון התקציבי ממשיך במגמת ירידה, לצד עלייה משמעותית בהכנסות המדינה ממסים.

הגירעון בחודש אוגוסט הסתכם בכ-7.9 מיליארד שקל, לעומת כ-9.6 מיליארד שקל באוגוסט אשתקד. במבט שנתי, הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים ירד ב-0.1 נקודת אחוז והסתכם ב-3.2% מהתוצר.

הכנסות המדינה בחודש אוגוסט הסתכמו בכ-47.9 מיליארד שקל. מתחילת השנה הגיעו ההכנסות לכ-410.1 מיליארד שקל, לעומת כ-367.7 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד - עלייה של כ-11.5%.

גם הוצאות הממשלה המשיכו לעלות, אך בקצב מתון יותר. בחודש אוגוסט הסתכמו ההוצאות בכ-55.7 מיליארד שקל, ומתחילת השנה הגיעו לכ-429.3 מיליארד שקל, לעומת כ-414.5 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ-3.6%.

הנתונים מצביעים על המשך שיפור במצב הפיסקלי של ישראל, כאשר העלייה בהכנסות המדינה גבוהה משמעותית מקצב הגידול בהוצאות, מה שתורם להמשך הירידה בגירעון.