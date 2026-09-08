חון תחון בנוסח יהודי דמשק // שירת הדורות הרכב שירת הדורות ומשפחת סעייד נחמיאס הוציאו לאור ביצוע ללחן של יהודי דמשק לפיוט "חון תחון". הביצוע פורסם במסגרת פרויקט לחידוש מסורת הפיוט של יהודי דמשק, בשיתוף יד בן־צבי ובתמיכת משרד המורשת. ההקלטה עובדה בידי אלעד גבאי, ועל העיצוב הגרפי הופקד ערן צירמן. בשירת הדורות הגדירו את פעילות ההרכב, "חיבור של יראה, תפילה והודאה", וכן "מסורת שמחברת". בביצוע משתתפים בני משפחת סעייד - מרדכי, שלמה, אוריאל, מיכאל דוד והנכדים. על הניהול המוזיקלי מופקד שלמה סעייד נחמיאס, ואת הליווי המוזיקלי והאמנותי מעניק יאיר הראל מיד בן־צבי. עוד באותו נושא: גם כשהפרי תלוש, הוא לעולם לא נטוש

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אוכל לראש השנה לילדות בררניות בין הנגנים המשתתפים בהקלטה: ציון באדי בכינור, ירון מנשה בקאנון, דרור יחזקאלי בעוד וחנני זית בחליל נאי. עוד משתתפים אריאל סמית בפרקשן, יקיר מנחם בגיטרה ואביתר חרמש בקונטרה בס.

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