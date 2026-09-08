עורך הדין איציק בונצל, אביו של סמ"ר עמית ז"ל שנפל בקרב ברצועת עזה וממייסדי 'פורום הגבורה', פרסם הצהרה לאחר ששוריין ברשימת הליכוד לכנסת

"קיבלתי בכבוד רב ובחרדת קודש את הצעת ראש הממשלה לשריון ברשימת הליכוד לכנסת", ציין בונצל והוסיף "כבר בראשית הדברים הבהרתי לראש הממשלה: אין בכוונתי לנהל משא ומתן על מקום ברשימה. אמרתי לו: 'מה שתחליט אקבל בענווה ובחרדת קודש. אתה המנהיג, ואתה יודע מה נכון לעם ישראל ולתנועת הליכוד.' הדיון איננו עליי, וגם לא על המיקום שלי".

לדבריו "הנושא היחיד שעומד לנגד עינינו הוא העתיד של מדינת ישראל והסכנה הממשית הכרוכה בעליית השמאל לשלטון. אעשה כל שביכולתי כדי שהליכוד בראשות בנימין נתניהו תנצח בבחירות ותקים את הממשלה הבאה".

בונצל שילב בדבריו את הפעילות הציבורית שקבל על עצמו מאז נפילת בנו. "כשקמנו מהשבעה על בני, עמית הי"ד, יצאנו למסע ארוך, כואב ומטלטל. יחד עם מאות משפחות גיבורות, במסגרת 'פורום הגבורה' ארגון המשפחות השכולות הגדול בישראל פעלנו ללא ליאות למען הלוחמים, למען הניצחון ולמען דמותה של המדינה. אמשיך לעמוד תמיד לצד אחיי ואחיותיי למשפחת השכול".

בהמשך הציג את היעדים שהוא מתכוון לקדם. "המשפחות השכולות הן עמוד האש לפני המחנה, וכך בדיוק מדינת ישראל צריכה לנהוג בהן. במסגרת זו, אפעל לתיקון מקיף ונדרש של חוק המשפחות השכולות שנחקק עוד ב-1950 ולא עודכן כראוי מאז. במקביל, אפעל בכל כוחי לשינוי מהותי של המערכת המשפטית לצמצום מוקדי הכוח המופרזים, להחזרת הייעוץ המשפטי לממשלה לגודלו הטבעי ולריסון בית המשפט".

"אמשיך לשרת נאמנה את עם ישראל בכל מקום שבו אהיה מבין כתלי הכנסת או מעמדת השידור בתקשורת עד להשגת הניצחון המוחלט, ועד שוועדת חקירה לאומית תשלים את מלאכתה ותחשוף את האמת כולה על אירועי ה-7 באוקטובר. אני מודה מקרב לב לראש הממשלה על האמון, ועל הדרך שבה הוא ומשפחתו ליוו אותי ואת בני משפחתי. ועכשיו, מפשילים שרוולים כדי להביא את הניצחון הגדול לימין ולעם ישראל", סיכם.