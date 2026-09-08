יו״ר זהות, משה פייגלין

יו"ר מפלגת זהות, משה פייגלין, התייחס בראיון לערוץ 7 לחיבור בבלוק הטכני עם מפלגת הציונות הדתית, והביע ביטחון כי המהלך יוביל להתחזקות משמעותית בבחירות. "אני מאמין שזו רק ההתחלה", אמר.

פייגלין הגיע לכנסת יחד עם פעילי מפלגתו לצורך הגשת הרשימות, והדגיש כי על אף החיבור עם הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ', זהות תמשיך לפעול כמפלגה עצמאית.

"העובדה שמפלגת זהות הולכת להיות מפלגה עצמאית, עם הרעיונות שאנחנו נושאים כבר קרוב ל-30 שנה, היא משמעותית", אמר פייגלין. לדבריו, זהות מבקשת להביא למחנה הלאומי שילוב של "זהות לאומית מוצקה שבאה יחד עם חירות אישית ללא פשרות".

פייגלין הזכיר גם את העמדות שהציגה מפלגתו לאורך השנים ביחס להתמודדות עם אויבי ישראל. "מפלגה שדיברה מן היום הראשון על כיבוש, גירוש והתיישבות", אמר, והוסיף כי לשיטתו האירועים בשנים האחרונות המחישו את הצורך בגישה הדורשת הכרעה וניצחון.

כשנשאל על הסקרים המעניקים לחיבור בין המפלגות שישה, שבעה ואף שמונה מנדטים, השיב פייגלין כי הוא צופה התחזקות נוספת.

"ברגע שהציבור הרחב, הרחב מאוד, לא רק הציונות הדתית, יבין שזהות בפנים - זו רק ההתחלה", אמר. לדבריו, חלק מהציבור עדיין אינו מבין שמדובר בבלוק טכני וכי זהות שומרת במסגרתו על עצמאותה.

"זהות בסך הכול קיבלה את המקפצה פנימה, אל מעבר לאחוז החסימה, ומכאן זה על הכתפיים שלנו", הוסיף. "אני מאמין שהחיבור הולך להיות דו-ספרתי, ובתוכו לזהות תהיה קבוצה חשובה מאוד".

בהמשך נשאל פייגלין על ניסיונותיו להביא לחיבורים נוספים במחנה הימין, ובין היתר על האפשרות לצרף את תא"ל במיל' עופר וינטר.

"ניסיתי כבר לפני למעלה משנה להביא לאיחוד של כולם, כל הגורמים שמימין לליכוד - וינטר, בן גביר וכמובן גם ידידי בצלאל סמוטריץ'. כולם", סיפר. "זה צלח עם סמוטריץ', ואתה רואה כבר מה שקורה".

לטענתו, ההצלחה של החיבור נובעת מכך שלא מדובר רק באיחוד אלקטורלי, אלא בחיבור המבוסס על רעיונות. "אתה רואה שחיבורים אחרים שאין מאחוריהם תוכן ממשי, אלא באמת חיבורים של מפלגות, דמויות מוכרות וכולי - הסכום קטן מסכום חלקיו. אבל ברגע שהציונות הדתית חברה עם זהות, שמביאה תוכן ממשי וכיוון, מדהים מה שקורה כאן. וזאת רק ההתחלה".

באשר לווינטר עצמו אמר פייגלין כי הוא מתקשה להבין את דרכו הפוליטית. "וינטר בשלב זה הוא תעלומה בעיניי. אני לא מבין אותו, אני לא מבין מה הוא עשה פה. חבל. יהודי יקר, עתיר זכויות. עשיתי ככל יכולתי לצרף אותו לאיחוד הזה".

פייגלין, שכיהן בעבר כחבר כנסת מטעם הליכוד, התייחס גם לרשימת הליכוד ולשריונים שהעניק ראש הממשלה בנימין נתניהו.

"השריונים של נתניהו ברובם מצוינים, אני חייב לומר. בהחלט נותנים איכות חשובה לליכוד", אמר. עם זאת, טען כי במקביל חל תהליך שבו חברי הכנסת האידיאולוגיים במפלגה נדחקו למקומות נמוכים יותר ברשימה.

פייגלין קשר את ההתפתחויות לפעילותו ההיסטורית במסגרת "מנהיגות יהודית" בליכוד. "הרעיונות שאיתם יצאנו לדרך לפני 30 שנה, הרעיונות של מנהיגות יהודית - מי שזוכר - וכל התהליך שעברנו, נכנסים עכשיו לכנסת באופן עצמאי לחלוטין".

לדבריו, למרות הבלוק הטכני, זהות והציונות הדתית נותרות מפלגות עצמאיות. הוא קרא לתומכיו להעניק כוח לרשימה המשותפת: "תנו לזה את הכוח, לכו תצביעו בשביל זה. חשוב שלרעיונות הללו יהיו כמה שיותר נציגים בתוך המערכה".

כשנשאל האם התחזקות החיבור עלולה לבוא על חשבון מפלגתו של נתניהו, השיב פייגלין בקצרה: "בינתיים התהליך הוא הפוך".