הרב אליקים לבנון | איך חולקים על תלמיד חכם בלי לבזות?

הרב אליקים לבנון התייחס בשיעורו למחלוקות בין תלמידי חכמים ולדרך שבה יש לנהל ביקורת, וקרא להימנע מביזוי אישי.

הרב לבנון הדגיש כי מחלוקת כשלעצמה היא לגיטימית, אך יש להבחין בין ביקורת על עמדה לבין ביזוי האדם שמחזיק בה. "האם אנחנו מסכימים בכל דבר? לא. מחלוקות זה לגיטימי, אבל ממחלוקות לא מגיעים לביזיון. אפשר לומר על דעה שהיא שגויה, לא נכונה או בטעות, אבל לא לבזות את האדם".

בהמשך התייחס לדרך שבה, לדבריו, יש לחנך בני תורה, "אנחנו מגדלים בני תורה ותלמידי חכמים שלא מנבלים את פיהם ולא מדברים דברי גנאי. יש לי כלל: אני בעד בעד ונגד נגד. אפשר לדבר נגד דעה, אבל לא נגד האדם".

הרב לבנון חידד את ההבחנה גם ביחס לפסיקה הלכתית, "להגיד על תלמיד חכם שהפסיקה שלו שגויה, לא נכונה או בטעות - אפשר להגיד. אבל להגיד על תלמיד חכם שהוא לא תלמיד חכם, איך אפשר להגיד דבר כזה? אנחנו מגנים את הדברים, לא מגנים את האדם".

במהלך השיעור התייחס הרב לבנון גם לסוגיית האלימות כלפי ערבים וקרא להימנע ממנה. "אמרתי לאלוף הפיקוד, הקו האדום - אלימות. אפשר ליישב את ארץ ישראל בלי אלימות. אני אומר את זה פה עוד פעם: בלי אלימות. נערי הגבעות, צדיקים גמורים, אבל אנא, בלי אלימות. אלימות גורעת, מקלקלת הרבה יותר ממה שהיא בונה", הוסיף.

הוא שב לעסוק ביחס לתלמידי חכמים גם כאשר קיימת ביקורת חריפה על מעשיהם, "אם תלמיד חכם גדול עשה מעשה שלא ייעשה, אנחנו נשמור על כבודו ולא נבזה אותו. מחלוקות זה לגיטימי, אבל בשום פנים לא להגיע לביזיון".

הרב לבנון התייחס גם לשאלה כיצד להגיב לביזוי תלמיד חכם, ואמר, "מה צריך לעשות? קודם כול, להצטער על ביזיונו של תלמיד חכם. האם להפגין? לא להפגין, לא לעשות מחאות. נצטער בלב, לא נצא להפגנות".

בהמשך התייחס לדמותם של תלמידי החכמים שעל עם ישראל להצמיח. "אנחנו צריכים לגדל תלמידי חכמים ישרים ובריאים, בריאים בנפשם, בריאים בדרכם ובריאים ברוחם. יודעים את הדרך שלפניהם, יודעים מה מותר ומה אסור ולאן ללכת".