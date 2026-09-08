האחרון שראה אותו בחיים: הקצין שלחם כתף אל כתף עם רן גואילי ז"ל משחזר

אלוף-משנה גיא מדר נכנס לתפקיד מפקד חטיבת יואב במקומו של אלוף-משנה א', שכיהן בתפקיד בשנתיים האחרונות ומסיים את שירותו הצבאי.

טקס החילופים נערך אתמול (ראשון) במחנה עוזיה, בראשות מפקד פיקוד הדרום אלוף יניב עשור ומפקד עוצבת "אדום" (80) תת-אלוף ישראל פרידלר.

בבוקר 7 באוקטובר 2023 שהה מדר בקריית גת אצל משפחת אשתו, ועם פרוץ המתקפה יצא על אזרחי לכיוון אזור רעים כשהוא נושא את אקדחו הפרטי. בדרכו פינה לוחם גולני שנפצע, המשיך ללחימה באזור צומת סעד ובהמשך חבר לרן גואילי, והשניים פעלו יחד באזור.

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בתחנת דלק סמוך לצומת סעד סייעו מדר וגואילי בטיפול בפצועים ובהכוונת אזרחים שנמלטו ממסיבת הנובה, ובכך תרמו להצלת חייהם של יותר מ-150 בני אדם. בהמשך לחמו באזור קיבוץ עלומים, שם ספג רכבם אש כבדה, לרבות ירי RPG, ומדר נפצע בקרסול בעוד גואילי נפצע באורח קשה.

מדר נותר פצוע בשטח במשך כשעתיים וחצי, וכאשר הגיע כוח צה"ל למקום הוא כמעט נורה בשוגג לאחר שנחשד כמחבל. הוא זוהה בזכות הציצית שלבש, פונה במצב קשה לבית החולים בילינסון, עבר ניתוח ושיקום ובהמשך שב לשירות הצבאי.

בספטמבר 2026 קיבל מדר דרגת אלוף-משנה מהרמטכ"ל אייל זמיר ומונה למפקד חטיבת יואב. בטקס החילופים אמר, "אני עומד כאן מולכם בחרדת קודש ומתוך תחושת שליחות עמוקה ומקבל עליי בגאווה ובאחריות רבה את הפיקוד על חטיבת 'יואב'".

מדר התייחס בנאומו גם לשמה של החטיבה ולמשמעות שהוא מייחס לו, מיואב בן צרויה ועד מבצע יואב. בהמשך הודה למפקד החטיבה היוצא א' ואמר, "אני מקבל לידי חטיבה חזקה ומאומנת. תודה על תהליך חפיפה איכותי ורציני".

בדבריו פנה מדר גם לאשתו ולילדיו והודה להם על התמיכה לאורך שירותו, ובפרט לאחר פציעתו. "תודה על הליכתך אחריי במדבר פעם אחר פעם, גם כאשר כמעט איבדת אותי, והגדלות נפש שלך להיות שותפה מלאה למשימה הכל-כך חשובה בהגנה על המדינה", אמר לאשתו.

את החלק השני בנאומו הקדיש מדר למה שהגדיר כ"שבועה" עם כניסתו לתפקיד. "משימתנו ברורה! להיות מוכנים לכל תרחיש! לנצח בכל מפגש עם האויב! ולהבטיח שתושבי הגזרה ימשיכו לחיות כאן בצורה בטוחה ואיכותית ולהצמיח את המקום עוד ועוד", הצהיר.

מדר התחייב בפני מפקדיו, אנשי החטיבה בסדיר ובמילואים ותושבי הגזרה להקדיש את כוחותיו להגנת האזור. "להקדיש את כל כוחותיי ואף להקריב את חיי להגנת הגזרה וחבל הארץ היפה הזה", אמר.