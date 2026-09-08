שבת בבוקר, פרשת כי תבוא. בבית משפחת ג'הסי הכול היה אמור להתנהל כרגיל - אך ברגע אחד החיים השתנו ללא הכר.

רבקה ג'הסי ז"ל, אם מסורה לשמונה ילדים, נפטרה בפתאומיות מדום לב כשהיא בת 39 בלבד. היא הותירה אחריה בעל ושמונה ילדים רכים ומתבגרים, בני 3 עד 17, שנאלצים כעת להתמודד עם אובדן שאי אפשר לתאר במילים.

בואו להיות שותפים בסיוע למשפחתה של רבקה ג'הסי ז"ל

רבקה נולדה בצרפת להוריה, יהודה וחנה מורין הי"ו, והייתה הצעירה מבין שלושה אחים. כשהייתה בת 11 עלתה לארץ יחד עם משפחתה, והם קבעו את ביתם בנווה דקלים שבגוש קטיף. כעבור שלוש שנים שבה עם הוריה לצרפת, אך הגעגועים לארץ ישראל לא נתנו לה מנוח.

בגיל 20 היא עלתה שוב ארצה, הפעם לבדה, והתגוררה בביתה של אחותה שרה. בהמשך נישאה לעדיאל, ויחד זכו להקים בית יהודי טהור ומלא חיים, שהתברך עם השנים בשמונה ילדים מתוקים.

רבקה הייתה הלב הפועם של הבית. בזמן שבעלה יצא לעבוד משעות הבוקר המוקדמות ועד שעות הערב כדי לפרנס את המשפחה, היא נשאה במסירות את עול ניהול הבית וגידול הילדים.

אולם בעיניה, תפקידה לא הסתכם בדאגה לצורכיהם היומיומיים. עיקר מאמציה הופנו לבניית בית של אמת - בית שיש בו אהבת תורה, צניעות, מידות טובות ויראת שמיים טהורה.

אחותה של רבקה מבקשת: עזרו למשפחה באדיבות המשפחה

באופייה הייתה רבקה שקטה וצנועה, נחבאת אל הכלים. אך בכל הנוגע לקדושת ביתה ולחינוך ילדיה, היא הייתה כלביאה. ברגישות, באהבה ובנחישות היא שמרה על הערכים שהיו יקרים לה והעניקה לילדיה חום, יציבות וביטחון.

בואו להיות שותפים בסיוע למשפחתה של רבקה ג'הסי ז"ל

פטירתה הפתאומית, שבועיים בלבד לפני ראש השנה, הותירה את משפחתה המומה וכואבת. קשה לתפוס את המציאות החדשה: בית מלא בשמונה ילדים, קטנים ומתבגרים, שנותרו ללא אימם.

ללא אמא שתעיר אותם בבוקר ותשלח אותם לגן ולבית הספר. ללא אמא שתקבל אותם אחר הצהריים בחיוך ובאהבה. ללא שיהיה מי שישב לצידם, יקשיב למה שעבר עליהם, יסייע בשיעורי הבית, יחבק ברגע של קושי וירגיע לפני השינה.

רבקה החזיקה על כתפיה מערך שלם של בית מבורך בילדים. במסירותה היא אפשרה לבעלה לצאת לשעות ארוכות למען פרנסת המשפחה ולימוד התורה.

כעת המשפחה נדרשת להתמודד בעת ובעונה אחת עם כאב עצום ועם מציאות יומיומית וכלכלית מורכבת.

בתוך השבר הגדול, ניצבות כעת משפחות ג'הסי, ענקי ומורין לצד עדיאל והילדים, ומבקשות להעניק להם מעטפת שתאפשר להם להתאבל, להתאושש ולבנות מחדש את חייהם, מבלי שהדאגות הכלכליות יכריעו אותם.

זה הרגע שלנו לעמוד לצידם. אנו פונים אליכם בבקשה לפתוח את הלב ולקחת חלק בקמפיין למען משפחת ג'הסי. התרומה שלכם תסייע להעניק למשפחה ביטחון כלכלי, לדאוג לצורכיהם של שמונת היתומים ולאפשר להם לקבל את התמיכה והליווי הדרושים בתקופה הקשה שלפניהם.

לא נוכל להשיב לילדים את אימם. אבל נוכל להבטיח שהם לא יישארו לבד. נוכל להקל במעט את המשא הכבד, לעטוף אותם באהבה ולהעניק להם את התחושה שעם ישראל כולו עומד לצידם.

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