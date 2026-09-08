איתמר איתם מצטרף למפלגת הציונות הדתית צילום: דוברות

מפלגת הציונות הדתית הודיעה הערב (שלישי) כי יו"ר המפלגה, השר בצלאל סמוטריץ', החליט לשריין במקום גבוה את סא"ל (במיל') איתמר איתם - איש חינוך, מפקד גדוד במילואים ונכה צה"ל שנפצע באורח קשה במהלך הקרבות ברצועת עזה.

מתחילת הלחימה פיקד איתם על גדוד הסיור של חטיבת ביסל"ח והוביל את לוחמיו בזירות הקרב בעזה ובאירועי הלחימה בלבנון.

במהלך שירותו נפגע קשה מירי צלף, אך בתום תהליך השיקום בחר לשוב אל שדה הקרב ולהמשיך להנהיג את הגדוד. מאז פרוץ המלחמה רשם איתם כמעט 700 ימי שירות פעיל במילואים, לצד חלקו המרכזי בהקמת תנועת "המילואימניקים דור הניצחון" והובלת ארגון "פצועי המלחמה למען הניצחון".

איתם, נשוי ואב לשישה, גדל ברמת הגולן וכיום מתגורר בגליל התחתון. הוא בוגר הישיבה התיכונית בחיספין ומכינת עלי, ומחזיק בתואר שני בביטחון לאומי מאוניברסיטת בר-אילן. בעיסוקו האזרחי הוא עוסק בהוראה ובחינוך בכפרי נוער ובמסגרות בלתי-פורמליות.

איתמר הוא בנו של תא"ל (במיל') והשר לשעבר אפי איתם, ששימש בעבר כיו"ר המפד"ל.

השר סמוטריץ' אמר "אני מברך על הצטרפותו של גיבור ישראל, איתמר איתם, לנבחרת הציונות הדתית בכנסת הבאה. איתמר מייצג את דור הניצחון המופלא של עם ישראל שהתגלה במלוא תפארתו דווקא מתוך השבר הנורא. באומץ לב ובנחישות הוביל את לוחמיו בשדה הקרב, נפצע קשה וחזר להילחם. את רוח הגבורה וההכרעה הוא יביא גם אל החיים הציבוריים ונפעל יחד בנחישות למען בטחון ישראל, קידום ההתיישבות, ייהוד הנגב והגליל וחינוך דור העתיד של עם ישראל".

איתמר איתם הוסיף "אחרי שנים של שליחות בשדה הקרב ובמערכת החינוך, אני בוחר להמשיך את אותה השליחות גם בזירה הציבורית למען כלל עם ישראל. אני מצטרף היום לציונות הדתית, המפלגה היחידה שמחברת בין ערכי אהבת התורה, העם והארץ, מתוך מחויבות עמוקה להבטיח שההקרבה והגבורה של לוחמינו יובילו לניצחון והכרעה על אויבנו. יחד עם השר בצלאל סמוטריץ' וחברי הציונות הדתית אפעל לחיזוק המילואימניקים והמשרתים בצה"ל, למען ביטחון ישראל, ההתיישבות, החינוך ורוח הניצחון של עם ישראל".