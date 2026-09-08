מבצע משולב של שב"כ, המשטרה וצה"ל הוביל לחשיפתה ולסיכולה של תשתית טרור נרחבת שפעלה להוצאת פיגועים נגד אזרחים וכוחות הביטחון.

במסגרת הפעילות נעצרו מעל 30 מחבלים מאזור ירושלים ויהודה ושומרון, כאשר חקירת חלק מהמעורבים עדיין נמשכת.

בין היתר נעצרו שני תושבי ירושלים, פעילי ארגון "שבאב אלאקצא" המזוהה עם חמאס: צביח אבו צביח - בנו של מצבאח אבו צביח שביצע פיגוע באוקטובר 2016 שבו נרצחו שני אזרחים, ורשיד רישק, אשר שוחרר בינואר 2025 במסגרת עסקה לשחרור חטופים. לצדים נעצרו שלושה תושבי ירושלים נוספים שהיו חלק מהתשתית: מחמד אבו צביח, מחמד עזמי בקרי ואחמד עזמי בקרי.

מחקירת השב"כ והיחידה המרכזית במחוז ירושלים עולה כי רישק וצביח אבו צביח הקימו את התשתית וגייסו חוליות צבאיות ברחבי יהודה ושומרון תחת פיקודם. במהלך הפעילות נתפסו אמצעי לחימה וציוד צבאי שנועדו לביצוע ההתקפות.

מהחקירות התברר כי אחמד עזמי בקרי ורשיד רישק תכננו לקדם פיגוע במסעדה במודיעין שבה עבד אחמד.

כמו כן, מחמד בקרי הדריך את רישק ומחמד אבו צביח בהכנת מטעני חבלה, לאחר ששיתפו אותו בכוונתם לבצע פעילות טרור. בנוסף, רשיד וצביח תכננו לבצע פיגוע ירי נגד כוחות הביטחון.

פרקליטות מחוז ירושלים הגישה כתב אישום חמור נגד חמשת העצורים. האישומים כוללים ניהול ארגון טרור, חברות פעילה בארגון טרור, קשר והכנה למעשה טרור של רצח בנסיבות מחמירות, עבירות נשק ורכוש למטרות טרור, וכן גיוס וניסיון גיוס חברים לארגון טרור.

הפרקליטות ביקשה לעצור את החמישה עד תום ההליכים נגדם - ובימים הקרובים צפויה פרקליטות איו"ש להגיש כתבי אישום נוספים בבית המשפט הצבאי ביהודה נגד המעורבים מיהודה ושומרון.