מוטי לייטנר: "ש"ס הפכה לסניף של בריוני הפלג" צילום: ערוץ 7

מפלגת "הציבור החרדי" הגישה באופן רשמי את רשימת מועמדיה לקראת הבחירות לכנסת ה-26. בראש הרשימה עומד היו"ר מוטי לייטנר, וכשאחריו ברביעייה הראשונה שובצו אשר פרדי, ד"ר נחומי יפה וזיוה גלנץ.

עם הגשת הרשימה, מסר יו"ר המפלגה מוטי לייטנר הצהרה. "מאחורי כל שם ברשימה - עומדים עשרות אלפי חרדים שכבר שנים ההנהגה הישנה והמנותקת מזלזלת בהם, מתעלמת מהם, ופועלת להצר את צעדיהם. מאחורי כל שם ברשימה עומדות עשרות אלפי אמהות חרדיות המתחננות שנים ללימודי מתמטיקה ואנגלית לילדיהם - רק כדי שיוכלו לפרנס בכבוד את משפחותיהם - ונתקלות באטימות, רשעות ואכזריות - מצד ממסד עתיק ובריוני".

לגבריו "מאחורי כל שם ברשימה - עומדים אלפי אבות כאובים לילדים שאינם מצליחים ללמוד יום שלם בישיבה - ובמקום להתגייס למסלולים מותאמים - נושרים וזאת בגלל הנהגה הפועלת להשחיר כל מתגייס לחטיבה החרדית, ומונעת מתן לגיטימציה למילה "אחריות". מאחורי הרשימה כולה - עומדים מאות אלפים מעם ישראל - שזהותה היהודית של המדינה חשובה להם, המשוועים כבר שנים למפלגה שתשמור על קודשי ישראל והמסורת. אך לא תתנכר למדינת ישראל, לא תקלל חיילי צה"ל, ותראה באחריות לעתידה של המדינה - ערך".

לייטנר טען כי "עשרות אלפי הישראלים שהצביעו בעבר לש"ס, זו שהייתה פעם הבית למסורת ישראלית אמיתית - והפכה בשנים האחרונות לסניף של בריוני הפלג שצועקים בראש חוצות - "נמות ולא נתגייס. היום בפעם הראשונה יש אלטרנטיבה. בפתק אחד - אנחנו מציעים תקווה ועתיד לציבור החרדי. אנחנו מציעים תקווה ועתיד למדינת ישראל כולה".

"הציבור החרדי הוא מנוע הצמיחה של מדינת ישראל. עולם התורה הוא השכפ"ץ והמגן של עם ישראל. סדר העדיפות ברור לנו. אנחנו חרדים לדבר השם. בחרנו בשמירת המסורת של אבותינו מזה מאות ואלפי שנים - אך הסתגרות אין פירושה התנכרות. אנחנו נבטיח את עתידו של הציבור החרדי, ובכך את עתידה של מדינת ישראל", סיכם.